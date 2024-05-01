Зеленский уволил руководителя департамента кибербезопасности СБУ Витюка

В Службе безопасности Украины проходят кадровые перестановки. Президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илью Витюка.

Об этом сообщили на сайте главы государства. Соответствующий указ Зеленский подписал в среду, 1 мая.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский присвоил звание "бригадный генерал" трем сотрудникам Службы безопасности Украины. Повышение тогда получил Илья Витюк, а также Сергей Наумюк и Артем Борисевич.

Витюк занимал должность руководителя департамента кибербезопасности СБУ с 30 ноября 2021 года.

В апреле "Слідство.Інфо" выпустило расследование против Витюка, в котором говорилось, что у его жены и матери обнаружили недвижимость по меньшей мере на 25,5 млн грн по рыночной стоимости. После публикации этого материала глава СБУ Василий Малюк отстранил руководителя департамента кибербезопасности на время проверки обстоятельств.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 января Владимир Зеленский уволил своим указом Романа Семенченко – начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

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