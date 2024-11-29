Президент Владимир Зеленский сменил состав Ставки верховного главнокомандующего. В него вошел глава Государственной службы спецсвязи Александр Потий.

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Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента. Он вступает в силу со дня его опубликования.

"Ввести в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего Потия Александра Владимировича – главу Государственной службы специальной связи и защиты Украины", – говорится в указе.

Что известно об Александре Потие

15 ноября Кабмин назначил Александра Потия новым главой Государственной службы спецсвязи.

У него более 25 лет опыта службы в ВСУ, где занимался вопросами безопасности связи и информационных технологий.

Также Потий - доктор технических наук, профессор, более 20 лет работал в академической сфере. Он внес значительный вклад в развитие научных исследований.

С 2020 года Александр Потий занимал должность заместителя главы Госспецсвязи, отвечая за стратегические направления работы.

Напомним, в пятницу, 29 ноября, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте и в районах проведения Курской операции. Также обсудили ликвидацию последствий российских обстрелов и защиту объектов энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 ноября, президент Владимир Зеленский провел ряд назначений в руководстве ВСУ. Так, новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины стал Михаил Драпатый. А новым заместителем главкома назначен полковник Олег Апостол. Кроме того, президент назначил замруководителя Офиса президента полковника Павла Палису.

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