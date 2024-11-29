'Вместе должны давить на Россию': Зеленский рассказал о переговорах с лидерами ЕС, усилении ПВО и важных кадровых изменениях

Президент Украины Владимир Зеленский 29 ноября провел заседание ставки и сделал новые назначения в руководстве ВСУ.

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Об этом Зеленский рассказал в своем традиционном обращении.

Президент с Главкомом приняли несколько кадровых решений для украинской армии

Новым командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины назначили Михаила Драпатого. А новым заместителем Главкома назначен полковник Олег Апостол.

"Вместе с Главкомом Александром Сырским сегодня определили, что стоит провести замену командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Новым командующим назначен генерал-майор Михаил Драпатый. Также новым заместителем Главкома назначен полковник Олег Апостол - до этого он командовал 95-й бригадой ДШВ. Оба - очень опытные воины", – отметил президент.

Зеленский рассказал, что Михаил Драпатий на войне с 2014 года, воевал на наиболее горячих и ответственных направлениях. В этом году Драпатийна организовал оборону на Харьковском направлении и фактически сорвал российскую наступательную операцию.

Олег Апостол - Герой Украины, прошел все командные должности в подразделениях ДШУ, также защищает наше государство с 2014 года. "Он четко знает, что необходимо для укрепления боеспособности нашей армии. полная поддержка на всех уровнях, чтобы обеспечить именно это", – отметил президент.

"Нужны изменения – изменения в управлении людьми, которые обеспечат больше результатов на поле боя", – подчеркнул Зеленский.

Также назначен полковник Павел Палиса заместителем руководителя Офиса Президента Он является боевым командиром, командиром 93-й бригады "Холодный Яр".

"Он хорошо понимает, что в бригадах, на фронте, и мне нужен именно такой человек, чтобы точно знал в ежедневном режиме информацию напрямую с фронта", - подчеркнул Зеленский.

Заседание ставки

Президент провел заседание ставки верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по ситуации на фронте и в районах проведения Курской операции. Также говорили о ликвидации последствий российских обстрелов и защите объектов энергетики.

"Провел сегодня заседание Ставки. Больше всего внимания – энергетике: защиты объектов, работе по восстановлению. Были соответствующие доклады. Есть задачи и по прикрытию объектов, и по коммуникации с партнерами ради поставок систем ПВО", – подытожил Зеленский.

Важные переговоры и встречи

Владимир Зеленский провел разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Они обсудили следующие совместные шаги в оборонном сотрудничестве.

"Я поблагодарил Олафа за лидерство Германии в поставках ПВО – это "Петриоты" и системы "Айрис-Т", – подчеркнул президент.

Также в этот день Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Они обсудили усиление украинской ПВО, предоставление самолетов Mirage и возможность приближения мира.

"Сегодня же говорил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Я благодарен Эмманюэлю за то, что воспринял наш запрос относительно дополнительной поставки". И Франция, и Германия могут еще более существенно помочь нам сейчас в защите против российских террористических ударов. Конечно, координируем наши контакты и с другими партнерами", – сказал глава государства.

Также президент беседовал с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.

"Поблагодарил премьера лично и его правительственную команду, команду Норвегии за увеличение поддержки Украины на следующий год; мы это очень ценим. Благодарен парламенту Норвегии за консолидированную поддержку Украины. Обсудили совместные действия на ближайшее время. Мы будем увеличивать совместную работу и для производства оружия в Украине и для защиты энергетики Отдельно обсудили сотрудничество с Норвегией в сфере ПВО. Я благодарю за готовность помогать", – сказал Зеленский.

Кроме телефонных переговоров, президент провел во встречу с представителями стран Латинской Америки. На встрече с президентом Украины присутствовали парламентарии и дипломаты латиноамериканских стран.

Сегодня же встретился с очень представительной делегацией из Латинской Америки: депутаты парламентов, сенаторы. Почти весь регион был представлен. Подробно обсудили ситуацию и перспективы – и здесь, в нашей защите, и в отношениях с Латинской Америкой, с другими партнерами. Определил, что мы можем сделать, как мы можем углубить сотрудничество с Латинской Америкой. И я благодарен за все слова поддержки, все эмоции и за то, что Украину слышат. Вместе должны приближать справедливый мир и давить на Россию. Всё для этого делаем. Спасибо всем, кто помогает!", – подчеркнул Владимир Зеленский.

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