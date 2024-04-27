Зеленский сообщал Джонсону, сколько Украина продержится без помощи США – Politico

В декабре 2023 года во время разговора со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном президент Владимир Зеленский отметил, что Украина сможет эффективно противостоять новым угрозам от российских ракет и беспилотников без помощи США до конца марта или начала апреля. Это повлияло на решение Джонсона поддержать предоставление военной помощи Украине.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на собеседников. Майк Джонсон занимал должность спикера менее двух месяцев, когда к нему обратился президент Украины с важным сообщением о том, что время на реагирование истекает.

Так, декабрьская встреча и пессимистический прогноз в значимой степени побудили Джонсона выступить против собственных консервативных коллег и оказать поддержку Украине, представив пакет помощи на 60 млрд баксов.

Джонсон решил, что помощь должна быть оказана к этому сроку и поручил разработку соответствующего законопроекта. Он успел до крайнего срока с небольшим запасом времени – чуть больше недели. Подготовкой законопроекта занимался помощник Джонсона по национальной безопасности Джош Годжес, поддерживающий Украину.

Следует отметить, что 20 апреля Палата представителей США приняла законопроект о предоставлении внешней помощи Украине. За этот проект проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против выступили 112.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина временно отвела с поля боя американские боевые танки Abrams. Одной из ключевых причин стала активизация применения россиянами беспилотников, что повышает угрозу выведения из строя или уничтожение этих боевых машин.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов обещают начать отправлять Украине военную помощь уже на этой неделе (до 28 апреля). Там уверены, что американская поддержка поможет укрепить боеспособность Сил обороны нашей страны и что на фронте следует ожидать "скорых перемен".

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