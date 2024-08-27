Зеленский создал две военные администрации на временно оккупированной территории Запорожской области: что происходит

Президент Украины Владимир Зеленский создал еще две военные администрации на временно оккупированной врагом территории. Они образованы в городах Васильевка и Пологи Запорожской области.

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Соответствующий указ №597/2024 глава государства подписал во вторник, 27 августа. Он постановил образовать Васильевскую городскую военную администрацию Васильевского района и Пологовскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области.

Оба города были оккупированы армией РФ еще в марте 2022 года.

"Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военных администраций, указанных в статье 1 этого Указа", – говорится в документе.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, что ранее Зеленский распорядился создать 19 военных администраций населенных пунктов в Запорожской области.

Также президент образовал военную администрацию в Олешках Херсонской области, которые еще находятся под контролем оккупантов, и в захваченных РФ Северодонецке, Горском и Попасной в Луганской области.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что действия ВСУ в Курской области РФ позволили Украине выполнить ряд задач, в том числе предупредить оккупацию северной пограничной зоны нашей страны. В целом же эта операция является частью "плана победы Украины", с которым уже в сентябре Киев ознакомит США.

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