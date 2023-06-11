Зеленский: спасибо нашим воинам за этот день, мы сделаем все, чтобы Россия ответила за содеянное

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Силы обороны Украины за постепенное освобождение государства от оккупационной армии России, а также тем, благодаря кому сегодня удалось вернуть из российского плена наших защитников. Также он вспомнил о волонтерах, спасателях, правоохранителях, которые продолжают эвакуировать украинцев из городов, которые были затоплены после подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

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Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру в конце 473 дня войны с Россией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Зеленский отметил, что из плена вернулись 95 наших людей – рядовые и сержанты и два офицера.

"Благодарю нашу команду: Буданова, Ермака, Малюка, Лубинца, которая занимается обменами, спасибо за этот результат. Молодцы, ребята! Каждого украинца, каждую украинку мы должны вытащить из российской неволи", – подчеркнул глава государства.

Также президент поблагодарил бригадам и подразделениям, которые находятся на передовой.

"Каждой нашей боевой бригаде, каждому нашему подразделению. ОСУВ "Хортица", "Таврия" – все, кто сейчас в боях, всех, кто на позициях, все, кто помогает… Я благодарю вас! Спасибо за каждый шаг, за каждый бой, за каждого уничтоженного оккупанта! Слава нашим героям! Слава всем, кто защищает жизнь Украины и украинцев!" – отметил лидер.

Он напомнил, что спасательная операция на затопленных частях юга продолжается, уже около 4 тысяч человек удалось эвакуировать. Десятки городов и сел остаются затопленными, самая плохая ситуация по-прежнему на временно оккупированной части Херсонщины.

"Снова и снова благодарим наших людей: военных, полицейских, спасателей. Спасибо отдельно волонтерам, врачам, местным властям – всем, кто помогает сейчас спасать людей после катастрофы на Каховской ГЭС, а особенно спасибо тем, кто помогает доставать людей, в частности, из оккупированных территорий. Это чрезвычайно сложно, опасно, это особый героизм. Спасибо за каждую спасенную жизнь!" – отметил президент.

В то же время он подчеркнул, что оккупанты продолжают обстреливать эвакуационные маршруты, пункты эвакуации, лодки, на которых вывозят людей. Только сегодня в результате одного из таких обстрелов погибли три человека, еще десять человек были ранены, из них двое полицейских.

"Это была эвакуация из Кардашинки, села на левобережье Херсонщины… Оккупанты создали эту катастрофу, взорвав дамбу, бросили людей на произвол судьбы в затопленных городах и селах и еще обстреливают после этого лодки, на которых людей пытаются забрать… Даже звери моральнее, чем вы, российское государство", – подчеркнул президент.

Он также рассказал, что в Херсонской области побывали представители Международного уголовного суда. В первый же день после катастрофы в Офис прокурора этого учреждения было направлено обращение по поводу расследования этой катастрофы, и работа уже началась.

"Мы уже содействуем и будем и дальше содействовать максимально независимому и объективному расследованию Международным уголовным судом. Все наши правоохранители и другие институции максимально вовлечены в этот процесс. Полный доступ к пораженным территориям, к свидетелям, ко всей информации и доказательствам. Это расследование очень важно для безопасности всего мира", – добавил он.

Зеленский в очередной раз подчеркнул: полная и справедливая ответственность российских террористов и самого государства-террориста – это обязательная предпосылка к тому, что в мире больше не будет повторений такого зла.

Также глава государства напомнил, что были введены новые санкции против тех, кто "служит злу, которым стало российское государство".

"Против тех, кто помог уничтожить свободу на территории России и исполняет одну из ключевых ролей в репрессиях на временно оккупированной нашей территории и на территории самой России. 178 именно таких лиц были добавлены в наши санкционные списки по представлению Службы безопасности Украины. И мы сделаем все, чтобы каждый и каждая из этого списка помощников российской диктатуры отвечали реально за все, что они натворили против людей и свободы. За каждую сломанную судьбу и за каждое преступное решение, которое помогло России превратиться в государство-террориста", – подытожил президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны Украины заявили, что на Бахмутском направлении продолжается штурм. По данным ведомства, Благодатное и Макаровка деоккупированы.