Зеленский: террористов нужно уничтожать до того, как они начнут уничтожать жизнь

Осуждение миром российского террора должно привести к вполне справедливым последствиям – предоставление Украине достаточного количества систем ПВО для защиты наших городов. Также партнеры должны начать принимать превентивные меры и уничтожать террористов до того, как они начнут уничтожать жизнь.

Об этом в вечернем обращении к украинским 26 мая говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он рассказал, что сейчас известно о российском ударе по строительному гипермаркету в Харькове – разбор завалов длится весь день.

"Здание дотла сгорело. По состоянию на данный момент известно о гибели 14 человек. Мои соболезнования всем родным и близким. Общее число погибших может быть больше – после пожара нужны еще дополнительные экспертизы, дополнительная работа, чтобы дать полную информацию о погибших. Количество раненых – свыше. 40. Каждому предоставляется необходимая помощь", – отметил глава государства.

По словам украинского лидера, на месте обстрела продолжают работу все соответствующие службы – сотни людей. Городская и областная власти помогают.

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