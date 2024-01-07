Зеленский: Украина уже начала совместную оборонную деятельность с Турцией, Румынией, Польшей, Великобританией

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже начала совместную оборонную деятельность с Турцией, Румынией, Польшей, Великобританией. Также есть соответствующие договоренности с Чехией, США и Германией.

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Такое заявление глава государства сделал 7 января, выступая на ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона", одном из важнейших мероприятий Северной Европы в сфере безопасности и обороны. Видео его речи было обнародовано в официальном Telegram-канале президента.

"Украина уже начала совместную оборонную деятельность с Турцией, Румынией, Польшей, Великобританией. Есть соответствующие договоренности с Чехией, Соединенными Штатами и Германией. И, конечно, наше предложение для вас – работать вместе, производить вместе, укрепляться вместе", – заявил Зеленский.

Он добавил, что РФ можно остановить только силой.

"Мы видим, что российские агрессивные амбиции могут остановиться только там, где есть достаточная сила, чтобы их остановить. И мы обеспечим такую силу только вместе, солидарно, только работая друг с другом, чтобы укрепить друг друга", – отметил президент.

По словам Зеленского, Украина "уже сейчас есть и всегда будет одним из наиболее значимых европейских доноров безопасности". Киев стремится, чтобы и для собственной безопасности, и для безопасности партнеров "мы могли опираться на лучшее оружие и технику, которые есть в мире".

"Поэтому совместное производство со Швецией для нас приоритет. И я уверен, что придет такой день, когда мы с вами сможем увидеть открытие в Украине первого совместного производства", – заявил украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский заявил, что ключевой задачей на следующую неделю будет обеспечение ВСУ вооружением и техникой. Он подчеркнул, что на каждое проявление российского террора будет адекватный ответ Украины.

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