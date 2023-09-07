Зеленский: Умеров – сильный человек, который может перезагрузить работу Министерства обороны

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал назначение нового министра обороны. По его мнению, это именно тот человек, который нужен страны.

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Об этом глава государства заявил в вечернем обращении к украинцам 7 сентября. Президент отметил, что Рустем Умеров сможет перезагрузить работу министерства (чтоб смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Представил сегодня официально нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Сильный человек. Системный. Хорошо знает область обороны. С первых дней полномасштабной войны вовлечен в переговоры по оружию для Украины. Очень чувствителен к переговорам. Результативный. Занимается переговорами и по освобождению наших людей из российского плена. При этом у Рустема тоже есть важные для Украины результаты", – рассказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что Умеров – это "именно то, что сейчас нужно".

Также глава государства поздравил украинских разведчиков с их профессиональным праздником.

"Все мы понимаем, насколько они круты – наши разведчики. Настоящая смелость, сильные результаты. Поблагодарил ГУР от всей Украины", – сказал он.

Президент рассказал, что он провел несколько важных совещаний по поводу нашей международной работы. За этот сентябрь должны добиться нескольких вполне конкретных результатов в работе с партнерами.

"Это касается и нового оружия для Украины – готовим новости и наших дипломатических усилий, чтобы объединить еще больше стран мира ради восстановления мира на всей нашей земле. Готовим больше мирового давления на Россию", – поделился Зеленский.

Также глава государства отметил и эффективную работу военных.

"12-я бригада специального назначения, которая сражается на востоке нашего государства. А также 3-я и 15-я бригады Нацгвардии, воюющие на южных направлениях. Я благодарю вас, воины, за очень-очень результативное уничтожение оккупантов!" – сказал он.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров объявил о намерениях ввести в Украине электронный военный билет и запустить единый реестр призывников. Он также намерен цифровизировать все процессы деятельности военно-врачебных комиссий.

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты Верховной Рады по представлению президента Украины Владимира Зеленского назначили новым министром обороны Рустема Умерова. Он заменил на посту Алексея Резникова.

4 сентября Алексей Резников написал заявление об отставке. Соответствующий документ он подал в Верховную Раду. В тот же день Рустем Умеров написал заявление с просьбой уволить его с должности главы Фонда госимущества.

5 августа Верховная Рада Украины поддержала отставку министра обороны Алексея Резникова. Перед голосованием за отставку Резников отчитался о своей работе в должности министра обороны.

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