Зеленский урегулировал службу в Нацвардии иностранцев и лиц без гражданства – указ

Иностранцам разрешили проходить военную службу в Национальной гвардии Украины. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

В документе говорится, что служить в Нацгвардии смогут как иностранцы, так и лица без украинского гражданства. Указ вступил в силу со дня его подписи, то есть 21 февраля 2024 года.

Согласно подписанному документу, в ряды Нацгвардии примут только тех иностранцев, которые на законных основаниях находятся на территории нашей страны. Также лица должны не иметь судимостей и отвечать требованиям прохождения военной службы (возраст, здоровье и т.д.).

Иностранцы, изъявившие желание проходить военную службу по контракту, должны обратиться либо в ТЦК по месту жительства, либо непосредственно в воинскую часть Нацгвардии, в которую хотят попасть. После медосмотра и профессионального отбора потребуется еще сдать нормативы по физподготовке.

А если иностранцы впервые принимаются на военную службу, они должны принять официальное обязательство неукоснительно соблюдать Конституцию и законы Украины.

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