"Приказ – заткнуться навсегда": оккупанты "обнуляют" своих солдат и командиров на территории Украины и в тылу

В вооруженных силах страны-агрессора, которые россияне почему-то до сих пор называют "второй армией в мире", резко выросло количество убийств оккупантов своими же сослуживцами. И если раньше расстрелянный командир – это ЧП всероссийского масштаба, то сегодня практически обыденность. Тем не менее такие случаи замалчиваются командованием, а от "возмутителей спокойствия" предпочитаются избавляться – причем тоже отправкой на тот свет.

Подробнее о том, что сейчас происходит в российской армии – в материале OBOZ.UA.

Месть из-за жалоб

Жалобами не только мобилизованных россиян, но и контрактников на реальное положение дел в ВС РФ уже трудно удивить. Они то и дело записывают видео и выкладывают в сеть или же просят об этом жен и матерей. Большинство оккупантов все же предпочитает анонимность.

"Они боятся как своих командиров, которые по их же словам "творят беспредел", так и защитников Украины. Многие оккупанты опасаются, что их данные окажутся в интернете", – говорит собеседник OBOZ.UA в разведке.

По его словам, мобилизованных россиян, которых отправили воевать например на Донбасс, нередко отдают в подчинение местным "командирам".

"А "донецкие" конечно же отправляют на убой в первую очередь заезжих – россиян, чтобы уберечь своих. И начинаются конфликты, которые очень жестко пресекаются – обычно быстрой отправкой на "ноль". Возвращаются живыми единицы "бунтовщиков". По сути это эдакий приказ заткнуться навсегда", – говорит офицер.

Одно из последних подтверждений – ситуация в российской в/ч № 41680. Мобилизованный россиянин, который сейчас находится в Донецкой области, заявил, что "в части творится полное беззаконие". Отсутствие выплат, отпусков, раненых не отправляют на лечение (привел пример сослуживца, который ходит с осколком в виске). "А недавно некоторых бойцов из-за проверок заковали в наручники и не отпускали в туалет", – пожаловался новоиспеченный оккупант.

По словам россиянина сейчас командиры из мести пытаются "обнулить" его – из-за того, что жаловался на них в военную прокуратуру.

Но не нужно думать, будто этот мобилизованный – из тех, кто считают развязанною Путиным войну преступной. Он говорит, мол, "я хочу служить на благо родины, но не хочу находиться с местными (донецкими) командирами".

Убить командира

Действия российских командиров, которые считают солдат просто пушечным мясом, в зоне боевых действий в любой момент могут послужить спусковым крючком. И некоторые оккупанты действительно не выдерживают.

Например, военнослужащий российской в/ч12315 (находится на территории Херсонской области) вместе с сослуживцами накачались алкоголем. После этого осмелевший ефрейтор решил наконец-то разобраться с командиром танкового батальона, который его унижал. По пути застрелил двух часовых, а после этого проник в блиндаж и застрелил спящего там подполковника Клюкина и нескольких солдат.

Командующий оккупационной группировкой войск "Днепр" Михаил Теплинский фактически отдал приказ дело замять – "фигурантов" привлечь к дисциплинарной ответственности.

Еще об одном убийстве в армии РФ стало известно после вынесения приговора в Ростове-на-Дону. Сначала дело тоже пытались замять.

Россиянин Александр Корихин был мобилизован еще в сентябре 2022 года. В январе 2023 г., уже на территории Украины, у нескольких оккупантов возник конфликт с одним из сослуживцев. В итоге они его связали и повезли к командиру войсковой части. Но по дороге Корихин решил "не мелочиться", вывел сослуживца из машины и расстрелял из автомата Калашникова.

Военный суд приговорил его к 7,5 лет колонии строгого режима. Правда, сколько на самом деле он будет находиться за решеткой – большой вопрос, вполне возможно, что подпишет контракт как и другие зеки и снова отправится на войну.

Не доезжают до фронта

О том, что российские оккупанты убивают и насилуют своих же сослуживцев, в РФ говорят все чаще. На днях аудиоперехват такого разговора опубликовало Главное управление разведки МОУ.

Россиянка рассказала своему парню (или мужу), военнослужащему ВС РФ, что знакомого мобилизованного убили свои же в центре подготовки на территории России. По ее словам, уже много таких случаев.

– В общем 40-летний или 50-летний мужик, который два раза прошел Афганистан и Чечню, его бл*ть отправили в Украину. В итоге нах*й привезли мертвого. Самое смешно, что выяснилось, что он даже до Украины не доехал. Его на подготовке бл*ть убили.

– О**еть..

– Наши же убили!

– Да уж...

– Уже до**я случаев, то кого-то повесили, то мужика изнасиловали..

– Ни*уя себе...

– Люди дохнут, как мухи, не доезжая до Украины!

Как видим, если попал в российскую армию, выжить – та еще задача. Отправиться на тот свет можно не только благодаря защитникам Украины, но и "своим" же сослуживцам из РФ.