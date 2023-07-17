Зеленский в 9-ю годовщину катастрофы МН17: государство-террорист ответит в полной мере за все преступления, совершенные в Украине

Украина 17 июля чтит память жертв сбитого в 2014 году над Донбассом российскими оккупантами "Боинга" рейса МН17. Убийство почти 300 невинных людей, совершенное Россией, никогда не будет забыто.

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И за это преступление, как и за все остальные, совершенные в Украине, государство-агрессор ответит. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter.

"Сегодня в Украине чтят память жертв рейса MH17. Наши мысли и сердца вместе с семьями и близкими каждого и каждой из 298 погибших. Эта трагедия, вызванная агрессором, никогда не будет забыта. Государство-оккупант, государство-террорист ответит в полной мере за все преступления, совершенные в Украине", – отметил глава государства.

Самолет Boeing 777 Малазийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в город Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года недалеко от Тореза Донецкой области. Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Среди погибших было 80 детей.

Международное расследование установило, что самолет сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства. Независимые исследователи утверждали, что ЗРК "Бук" принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска (РФ), а 24 мая 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в крушении самолета.

17 ноября 2022 года суд в Гааге поставил точку в многолетнем судебном процессе: тогда был оглашен приговор по сбитому МН17.

Трое обвиняемых – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко – получили пожизненное заключение. Четвертый – Олег Пулатов, скончавшийся в 2021 году, – объявлен невиновным.

В России назвали приговор по делу МН17 исполнением "политического заказа" и заявили, что выдавать осужденных не будут.

После этого в деле появилась новая информация. В частности, перехваченные разговоры экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого свидетельствуют о том, что Путин лично одобрил поставку "Бук-М1" в Украину.