Зеленский в Донецкой области пообщался с воинами ВСУ за кофе: президенту вручили особый подарок. Видео

Глава государства Владимир Зеленский вернулся из своей рабочей поездки на Донбасс, и по дороге выпил кофе на заправке. К нему присоединились воины ВСУ, они фотографировались с президентом и подарили стяг с символикой Сил специальных операций.

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Кадры с поездки Зеленского опубликовала пресс-служба его Офиса. Несмотря на фронтовые события, происходящие всего за сотню километров, визит гаранта несколько разрядил обстановку, во всем была дружеская атмосфера (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Наша Донетчина. Уже традиционное общение за кофе на АЗС. Спасибо каждому и каждому, кто сражается ради Украины, кто помогает и поддерживает!", – описал этот эпизод сам лидер нации.

По итогам кофепития Зеленский также немного пообщался с местными жителями и раздал автограф. Одну из подписей президент оставил на украинском флаге по просьбе его владельца.

Напомним, что в рамках своего визита на Донетчину Зеленский также проведал защитников Бахмута. Он поздравил мужественных бойцов с Днем Сил специальных операций ВСУ и заслушал доклады командиров этого направления.

Как сообщал OBOZREVATEL, пить кофе на заправке, возвращаясь с горячих направлений, стало для нашего президента уже доброй традицией. Аналогичный "пикник" Зеленский совершил еще в марте, когда ехал в Киев из Бахмута.