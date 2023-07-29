Зеленский в Донецкой области вручил награды защитникам Украины и отметил их подвиг в войне. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню сил специальных операций. Во время рабочей поездки в Донецкую область он посетил расположение подразделения ССО Вооруженных сил и вручил награды защитникам Украины.

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Об этом сообщают в Офисе президента. Глава государства поздравил защитников с праздником и отметил их подвиг на войне.

"Очень важно поздравить лично, поэтому я хотел быть здесь, пожать ваши крепкие руки, поблагодарить за то, что уже не дали оккупировать наше государство, уничтожить Украину и все, что у нас есть: нашу идентичность, нашу жизнь", – подчеркнул президент.

Он отметил, что воины стоят на защите нашего государства во время полномасштабного вторжения уже 520 дней. Но, несмотря на все, остаются такими же стойкими и крепкими.

В ходе мероприятия Владимир Зеленский также вручил военным государственные награды. В частности, президент лично передал орден "Золотая Звезда" отцу капитана Алексея Хижняка, отмеченного званием Героя Украины посмертно.

В сентябре 2022 года группа Алексея Хижняка захватила вражеский блокпост, остановила колонну противника, уничтожила технику и личный состав. Во время боя капитан получил смертельные ранения. Отец защитника возглавляет один из отрядов специального назначения Специальных Сил Вооруженных Сил Украины.

Президент также послушал доклад командующего ССО, бригадного генерала Виктора Хоренко, о деятельности военных. Как отметил командующий, Силы специальных операций привлечены на всех участках фронта и успешно нейтрализуют противника в самых сложных условиях.

Также президенту вручили флаг Сил специальных операций вместе с шевронами.

Ранее сообщалось, что Зеленский поздравил украинских спецназовцев и отметил их храбрость в войне. Глава государства поблагодарил спецназовцев за героическое исполнение служебного долга и самопожертвование.

Напомним, что Силы специальных операций ранее показали кадры боевых действий в районе одного из островов на реке Днепр. В процессе выполнения боевой задачи украинскими бойцами были нейтрализованы пять российских оккупантов.

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