Зеленский: видим, к чему готовится оккупант. Будет ему ответ

В четверг, 9 мая президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием государства. Украинский лидер заверил, что власти понимают намерения государства-террориста России и уже готовят ответ.

О ситуации на фронте, кадровых переменах и другом глава государства рассказал в вечернем обращении к украинцам 9 мая. Он уточнил, что в совещании приняли участие главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генерального штаба Анатолий Баргилевич, министр обороны Украины Рустем Умеров.

"И о том (говорили. – ред.), как ускорить поставки оружия от партнеров, и о том, как действовать – сейчас, имеющимися силами и средствами, имеющимся оружием, – чтобы достичь необходимых нам результатов. Видим, к чему готовится оккупант. Будет ему ответ", – отметил Зеленский.

Также президент прокомментировал назначение Александра Трепака на должность командующего Силами специальных операций.

"Достойный человек, сильный воин, Герой Украины", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер поблагодарил всех солдат и командиров, каждого подразделения, эффективно действующих на фронте и уничтожающих оккупанта.

"Особой благодарности за бои в эти дни заслуживает подразделение ГУР "Кракен". Спасибо вам, ребята! И всем, кто дает Украине результат. Результат, который нам так нужен", – подчеркнул глава государства.

О международной дипломатии

Также президент рассказал о символическом визите в Киев президента Европарламента Роберты Мецолы.

"Очень символично, что именно сегодня, в День Европы, наше с Робертой общение с журналистами прервала воздушная тревога. Это то, чем российские нацисты хотят подменить жизнь не только в Украине, но и во всей нашей Европе, всюду, куда дотянутся их террористические удары", – подчеркнул Зеленский.

Он убежден, что ни Украину, ни тех, кто ей помогает, они не напугают. Мецола, по словам Зеленского, – один из лидеров, которые поддерживают наше государство с первых дней полномасштабного вторжения. Сейчас политики обсудили дальнейшие политические и оборонные шаги, которые помогли бы Украине выдержать все удары и сорвать российские наступательные и дестабилизационные планы.

Также Зеленский поблагодарил всех участников второго саммита украинских и европейских громад, который состоялся в Киеве.

"Были представлены страны Европейского Союза, а также Соединенные Штаты. Очень важно, что есть соглашения о сотрудничестве между нашими громадами и громадами и компаниями стран-партнеров: Германии, Польши, Молдовы, Словакии, Австрии, Румынии, Соединенных Штатов. Это и для развития медицины в Украине, реабилитационных возможностей в наших общинах, а также для развития транспорта, для восстановления", – отметил украинский лидер.

Также он рассказал, что 9 мая было много другой международной коммуникации. В частности, речь идет о переговорах Зеленского с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Активно готовим на июнь следующий этап сближения с Евросоюзом – ожидаем утверждения переговорной рамки и фактического начала переговоров о вступлении Украины. Наше государство, наши люди заслуживают этого, и Евросоюзу нужен этот шаг – не просто политически нужен. Это жизненная сила Евросоюза – быть таким европейским проектом, который не оставляет никого вне Евросоюза", – подчеркнул президент.

"Сегодня я лично в разговорах пригласил на Саммит президентов Молдовы, Чехии и Ганы, премьер-министра Ирландии. Конечно, мы с ними обсудили и двустороннюю нашу повестку дня", – добавил Зеленский.

"Ежедневно в дипломатическом марафоне делаем Саммит мира и приближение мира реальностью. Спасибо всем лидерам, которые помогают! Спасибо каждому и каждой, кто защищает Украину и жизнь! Спасибо всем, кто придает нам силы!" – подытожил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 9 мая Зеленский вернул Дмитрия Герегу на должность командующего Сил поддержки ВСУ. Соответствующий указ №315/2024 был опубликован на сайте президента.

– Также в этот день Зеленский уволил главу УГО Сергея Рудя после задержания полковников, которые могли готовить покушение на президента. Указ также появился на сайте президента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!