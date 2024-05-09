В Киеве зазвучала воздушная тревога во время пресс-конференции Зеленского с президентом Европарламента: момент попал на видео

В Киеве днем 9 мая прозвучала воздушная тревога как раз в тот момент, когда глава государства Владимир Зеленский и президент Европарламента Роберта Метсола выступали на совместной пресс-конференции. Ее пришлось досрочно завершить.

Корреспондент OBOZ.UA поделился соответствующим видео. Мероприятие организовали на улице. Зеленский как раз говорил о Дне Европы, отмечаемом 9 мая, когда включилась сирена.

"9 мая у нацистов сейчас проходит. Это их реальное отношение к миру, реальное отношение к борьбе с нацизмом. Реальность – вот она такая", – сказал президент перед тем, как вместе с иностранной гостей уйти от трибун.

Тревога была объявлена в Киеве в 14:20 четверга. Угроза существовала во всех регионах, кроме западного.

Воздушные Силы ВС Украины предупредили о возможности применения врагом баллистического вооружения с северо-восточного направления. Также фиксировалась активность российской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.

В 14:47 пресс-служба сообщила о пролете ракеты в направлении Николаевщины с Черного моря.

Неофициальные мониторинговые паблики писали о звуках взрывов в Черниговской и Николаевской областях.

Как ранее писал OBOZ.UA, в День Европы в столицу Украины приехали Роберта Метсола, а также федеральный министр развития и экономического сотрудничества Германии Свенья Шульце.

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