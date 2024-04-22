Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" и награды "Крест боевых заслуг" защитникам и отметил их подвиг в войне. Фото и видео
Президент Украины Владимир Зеленский наградил военных, получивших звание Героя Украины, а также вручил награды семьям погибших Героев, передав им ордена "Золотая Звезда", а также награды "Крест боевых заслуг". Он отметил, что Украина продолжает отмечать храбрость и мужество своих воинов, защищающих родную землю от врага.
Об этом сообщил Офис президента. Глава государства отметил, что мир поддерживает Украину, потому что именно Украина смело и мужественно борется.
"Мир избрал поддержку Украины, потому что Украина сама борется и делает это действительно смело. Сегодня мы отмечаем высокими наградами нашего государства, высокими боевыми отличиями людей, которые являются источником этой храбрости, которые освобождали нашу землю, отражали украинские позиции, спасали своих собратьев и уничтожали оккупанта. Мы отмечаем людей, которые достойны всеукраинской благодарности", – сказал он.
Зеленский поблагодарил семьи украинских Героев за их сыновей и дочерей, а также сержантов и офицеров, которые заботятся о своих собратьях на передовой.
"Я прошу помнить каждого и каждую, кто отдал свою жизнь в боях ради Украины", – сказал он.
После этого собравшиеся почтили память погибших защитников Украины минутой молчания.
Президент вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев. Наивысшей государственной награды, в частности, удостоены:
- Старший лейтенант Фарес Недаль Аль Шами, возглавлявший подразделение, проводившее ударно-штурмовые действия по освобождению Бучи и Гостомеля, лично уничтожил три БМД российских захватчиков. Он также участвовал в деблокировании Харькова, где погиб во время нападения ДРГ 12 мая 2022 года.
- Младший сержант Дмитрий Гранчар, прикрывавший подразделения в Запорожье и участвовавший в боях в Николаевской и Херсонской областях. Он погиб 7 октября 2022, когда экипаж его танка попал в засаду врага и вступил в бой. Им удалось уничтожить БТР и БМП, но в результате попадания боеприпаса командир танка Дмитрий Гранчар погиб.
- Младший сержант Назар Небожинский, который 30 марта 2022 года во время штурмовых действий в Черниговской области прикрывал своей боевой машиной пехотные подразделения и уничтожил все три российских БМП, спасший весь личный состав, но сам погиб.
- Старший сержант Иван Павлишин, погибший во время артобстрела со стороны российских оккупантов, выполняя боевое задание в окрестностях Бахмута. Во время своей последней задачи он уничтожил наблюдательный пост русских оккупантов, позволил пехоте занять позиции врага.
- Старший лейтенант Руслан Прус, отправившийся на боевое задание в мае прошлого года вместо своего товарища, который из-за состояния здоровья не мог этого сделать. Во время боя в результате обстрела в районе Бахмута он получил травмы, ставшие несовместимыми с жизнью.
- Лейтенант медицинской службы Владислав Титаренко, оказывавший помощь раненым военным, спас спас сотни жизней. 5 августа прошлого года российские оккупанты нанесли авиационный удар по передовой хирургической группе, во время которого Владислав погиб, оказывая помощь раненым на боевом посту.
- Младший лейтенант Олег Фадеенко, участвовавший в штурмовых действиях в окрестностях Клищиевки 1 июля прошлого года. Его подразделение подорвало склад боеприпасов и уничтожило 17 оккупантов. Однако во время ухода после выполнения боевого задания группа попала под обстрел, и Олег получил ранение, что было несовместимо с жизнью.
Ордены "Золотая Звезда" также были вручены:
- Младшему сержанту Дмитрию Куценко, лично уничтожившему танк и БМП врага вместе с экипажами. В марте прошлого года, во время обстрела со стороны российских оккупантов, на Дмитрия Куценко упало пять этажей разрушенного дома, и обе ноги были прижаты плитами.
- Майору Владиславу Куцько, руководившему подразделениями, которые удерживали подступы к дороге Бахмут – Часов Яр и держали оборону в Луганской области. Он спланировал операцию по уничтожению большого склада с боеприпасами, во время детонации которой были ликвидированы 53 российских оккупанта.
- Майору Сергею Хоминичу, под командованием которого были освобождены села на Херсонщине и ряд населенных пунктов Донбасса. Он также участвовал в форсировании Днепра вблизи села Крынки, где был создан плацдарм на левом берегу реки и взят под полный контроль острова поблизости.
Президент также отметил украинских защитников наградой "Крест боевых заслуг":
- Старшего лейтенанта Богдана Бинюка, проводившего разведку в тылу российских захватчиков. Он спланировал и успешно совершил штурмовые и наступательные операции в Донецкой области. В ноябре прошлого года во время боя он лично уничтожил четырех оккупантов и взял в плен еще восьмерых.
- Сержанта Владислава Борщука, хоть и ранившегося в марте 2022-го, после лечения вернулся на передовую, где неоднократно отражал российские штурмы на Донетчине.
- Майора Руслана Габинета, осуществившего в январе прошлого года успешную оборону, не допустив прорыва врага на пути в Бахмут, получивший название "Дорога жизни".
- Старший солдат Дмитрий Довган, активно помогавший эвакуировать раненых под плотным минометно-танковым обстрелом и сам получил ранения в январе этого года.
- Майора Виталия Кирпича, который в 2022-м своевременно обнаружил несколько российских воздушных целей, что позволило уничтожить ракету "Искандер-К" и две ракеты типа Х-101.
- Матроса Артема Кузьмича, участвовавшего в штурме позиций российских оккупантов на Херсонщине, но в январе 2024 года получил ранение.
- Полковника Госпогранслужбы Игоря Мартынюка, находившийся на военной службе с 1987 года, в феврале 2022 года принял участие в отражении нападения российской армии на Киевщине.
- Младшего сержанта Эдуарда Рошко, находившийся на передовой с начала полномасштабного вторжения и успешно проводивший операции по уничтожению позиций врага.
- Капитана Евгения Скорина, участвовавшего в обороне Киевщины, Харьковщины, Донбасса и Луганщины, совершая действия, позволяющие захватить значительное количество танковых и артиллерийских боеприпасов.
- Подполковника Владимира Соснина, руководивший подразделением, который провел несколько успешных операций на Харьковщине и Луганщине, уничтожив большое количество оккупантов и вражескую технику, и закрепился на выгодных позициях.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 19 апреля, посетил Донецкую область. Там он пообщался с украинскими защитниками и отметил государственными наградами.
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