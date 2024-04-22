Зеленский вручил ордена 'Золотая Звезда' и награды 'Крест боевых заслуг' защитникам и отметил их подвиг в войне. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский наградил военных, получивших звание Героя Украины, а также вручил награды семьям погибших Героев, передав им ордена "Золотая Звезда", а также награды "Крест боевых заслуг". Он отметил, что Украина продолжает отмечать храбрость и мужество своих воинов, защищающих родную землю от врага.

Об этом сообщил Офис президента. Глава государства отметил, что мир поддерживает Украину, потому что именно Украина смело и мужественно борется.

"Мир избрал поддержку Украины, потому что Украина сама борется и делает это действительно смело. Сегодня мы отмечаем высокими наградами нашего государства, высокими боевыми отличиями людей, которые являются источником этой храбрости, которые освобождали нашу землю, отражали украинские позиции, спасали своих собратьев и уничтожали оккупанта. Мы отмечаем людей, которые достойны всеукраинской благодарности", – сказал он.

Зеленский поблагодарил семьи украинских Героев за их сыновей и дочерей, а также сержантов и офицеров, которые заботятся о своих собратьях на передовой.

"Я прошу помнить каждого и каждую, кто отдал свою жизнь в боях ради Украины", – сказал он.

После этого собравшиеся почтили память погибших защитников Украины минутой молчания.

Президент вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших Героев. Наивысшей государственной награды, в частности, удостоены:

Старший лейтенант Фарес Недаль Аль Шами, возглавлявший подразделение, проводившее ударно-штурмовые действия по освобождению Бучи и Гостомеля, лично уничтожил три БМД российских захватчиков. Он также участвовал в деблокировании Харькова, где погиб во время нападения ДРГ 12 мая 2022 года.

Младший сержант Дмитрий Гранчар, прикрывавший подразделения в Запорожье и участвовавший в боях в Николаевской и Херсонской областях. Он погиб 7 октября 2022, когда экипаж его танка попал в засаду врага и вступил в бой. Им удалось уничтожить БТР и БМП, но в результате попадания боеприпаса командир танка Дмитрий Гранчар погиб.

прикрывавший подразделения в Запорожье и участвовавший в боях в Николаевской и Херсонской областях. Он погиб 7 октября 2022, когда экипаж его танка попал в засаду врага и вступил в бой. Им удалось уничтожить БТР и БМП, но в результате попадания боеприпаса командир танка Дмитрий Гранчар погиб. Младший сержант Назар Небожинский, который 30 марта 2022 года во время штурмовых действий в Черниговской области прикрывал своей боевой машиной пехотные подразделения и уничтожил все три российских БМП, спасший весь личный состав, но сам погиб.

который 30 марта 2022 года во время штурмовых действий в Черниговской области прикрывал своей боевой машиной пехотные подразделения и уничтожил все три российских БМП, спасший весь личный состав, но сам погиб. Старший сержант Иван Павлишин, погибший во время артобстрела со стороны российских оккупантов, выполняя боевое задание в окрестностях Бахмута. Во время своей последней задачи он уничтожил наблюдательный пост русских оккупантов, позволил пехоте занять позиции врага.

Старший лейтенант Руслан Прус, отправившийся на боевое задание в мае прошлого года вместо своего товарища, который из-за состояния здоровья не мог этого сделать. Во время боя в результате обстрела в районе Бахмута он получил травмы, ставшие несовместимыми с жизнью.

отправившийся на боевое задание в мае прошлого года вместо своего товарища, который из-за состояния здоровья не мог этого сделать. Во время боя в результате обстрела в районе Бахмута он получил травмы, ставшие несовместимыми с жизнью. Лейтенант медицинской службы Владислав Титаренко, оказывавший помощь раненым военным, спас спас сотни жизней. 5 августа прошлого года российские оккупанты нанесли авиационный удар по передовой хирургической группе, во время которого Владислав погиб, оказывая помощь раненым на боевом посту.

оказывавший помощь раненым военным, спас спас сотни жизней. 5 августа прошлого года российские оккупанты нанесли авиационный удар по передовой хирургической группе, во время которого Владислав погиб, оказывая помощь раненым на боевом посту. Младший лейтенант Олег Фадеенко, участвовавший в штурмовых действиях в окрестностях Клищиевки 1 июля прошлого года. Его подразделение подорвало склад боеприпасов и уничтожило 17 оккупантов. Однако во время ухода после выполнения боевого задания группа попала под обстрел, и Олег получил ранение, что было несовместимо с жизнью.

Ордены "Золотая Звезда" также были вручены:

Младшему сержанту Дмитрию Куценко, лично уничтожившему танк и БМП врага вместе с экипажами. В марте прошлого года, во время обстрела со стороны российских оккупантов, на Дмитрия Куценко упало пять этажей разрушенного дома, и обе ноги были прижаты плитами.

лично уничтожившему танк и БМП врага вместе с экипажами. В марте прошлого года, во время обстрела со стороны российских оккупантов, на Дмитрия Куценко упало пять этажей разрушенного дома, и обе ноги были прижаты плитами. Майору Владиславу Куцько, руководившему подразделениями, которые удерживали подступы к дороге Бахмут – Часов Яр и держали оборону в Луганской области. Он спланировал операцию по уничтожению большого склада с боеприпасами, во время детонации которой были ликвидированы 53 российских оккупанта.

руководившему подразделениями, которые удерживали подступы к дороге Бахмут – Часов Яр и держали оборону в Луганской области. Он спланировал операцию по уничтожению большого склада с боеприпасами, во время детонации которой были ликвидированы 53 российских оккупанта. Майору Сергею Хоминичу, под командованием которого были освобождены села на Херсонщине и ряд населенных пунктов Донбасса. Он также участвовал в форсировании Днепра вблизи села Крынки, где был создан плацдарм на левом берегу реки и взят под полный контроль острова поблизости.

Президент также отметил украинских защитников наградой "Крест боевых заслуг":

Старшего лейтенанта Богдана Бинюка, проводившего разведку в тылу российских захватчиков. Он спланировал и успешно совершил штурмовые и наступательные операции в Донецкой области. В ноябре прошлого года во время боя он лично уничтожил четырех оккупантов и взял в плен еще восьмерых.

проводившего разведку в тылу российских захватчиков. Он спланировал и успешно совершил штурмовые и наступательные операции в Донецкой области. В ноябре прошлого года во время боя он лично уничтожил четырех оккупантов и взял в плен еще восьмерых. Сержанта Владислава Борщука, хоть и ранившегося в марте 2022-го, после лечения вернулся на передовую, где неоднократно отражал российские штурмы на Донетчине.

хоть и ранившегося в марте 2022-го, после лечения вернулся на передовую, где неоднократно отражал российские штурмы на Донетчине. Майора Руслана Габинета, осуществившего в январе прошлого года успешную оборону, не допустив прорыва врага на пути в Бахмут, получивший название "Дорога жизни".

осуществившего в январе прошлого года успешную оборону, не допустив прорыва врага на пути в Бахмут, получивший название "Дорога жизни". Старший солдат Дмитрий Довган, активно помогавший эвакуировать раненых под плотным минометно-танковым обстрелом и сам получил ранения в январе этого года.

Майора Виталия Кирпича, который в 2022-м своевременно обнаружил несколько российских воздушных целей, что позволило уничтожить ракету "Искандер-К" и две ракеты типа Х-101.

который в 2022-м своевременно обнаружил несколько российских воздушных целей, что позволило уничтожить ракету "Искандер-К" и две ракеты типа Х-101. Матроса Артема Кузьмича, участвовавшего в штурме позиций российских оккупантов на Херсонщине, но в январе 2024 года получил ранение.

участвовавшего в штурме позиций российских оккупантов на Херсонщине, но в январе 2024 года получил ранение. Полковника Госпогранслужбы Игоря Мартынюка, находившийся на военной службе с 1987 года, в феврале 2022 года принял участие в отражении нападения российской армии на Киевщине.

находившийся на военной службе с 1987 года, в феврале 2022 года принял участие в отражении нападения российской армии на Киевщине. Младшего сержанта Эдуарда Рошко, находившийся на передовой с начала полномасштабного вторжения и успешно проводивший операции по уничтожению позиций врага.

находившийся на передовой с начала полномасштабного вторжения и успешно проводивший операции по уничтожению позиций врага. Капитана Евгения Скорина, участвовавшего в обороне Киевщины, Харьковщины, Донбасса и Луганщины, совершая действия, позволяющие захватить значительное количество танковых и артиллерийских боеприпасов.

участвовавшего в обороне Киевщины, Харьковщины, Донбасса и Луганщины, совершая действия, позволяющие захватить значительное количество танковых и артиллерийских боеприпасов. Подполковника Владимира Соснина, руководивший подразделением, который провел несколько успешных операций на Харьковщине и Луганщине, уничтожив большое количество оккупантов и вражескую технику, и закрепился на выгодных позициях.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 19 апреля, посетил Донецкую область. Там он пообщался с украинскими защитниками и отметил государственными наградами.

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