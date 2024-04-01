Зеленский вручил ордена 'Золотая Звезда' защитникам, которым присвоено звание Героя Украины, и семьям погибших Героев. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский 1 апреля вручил ордена "Золотая Звезда" защитникам, которым присвоено звание Героя Украины, и семьям погибших воинов, удостоенных этого звания посмертно. Глава государства поблагодарил воинов и заявил, что такие украинцы являются гордостью государства.

Как сообщили в Офисе президента, церемония проходила в Белом зале Героев в Мариинском дворце в Киеве. Зеленский во время своего выступления подчеркнул, что Украина продолжает традицию благодарности своим лучшим воинам – тем, кто отметился наибольшей храбростью и героизмом в боях за родную землю.

"Каждая история наших воинов, удостоенных высшего звания Героя, – это гордость нашего государства. Так будет всегда. Это люди, которые проявили силу своей воли, чтобы Украина была свободной", – сказал он.

Президент добавил, что такие смелые защитники – честь для государства, и поблагодарил родителей Героев за достойное воспитание детей.

"Не бывает силы государства без личной силы его людей. Не бывает гордости национальной без людей, которыми действительно гордишься, когда они рядом с тобой, когда они – твои побратимы. Это честь для государства – такие наши воины. Спасибо каждому. Я благодарю мамам и папам украинских Героев за таких сыновей. Я благодарю всех наших людей, наших воинов за независимость Украины", – написал Зеленский в официальном Telegram-канале.

Он также призвал "всегда чтить смелость наших людей, отдавших свою жизнь ради нашей страны и народа".

Собравшиеся почтили минутой молчания память всех погибших за свободу и независимость Украины.

Кто получил звание Героя Украины 1 апреля

"Золотую Звезду" Героя Украины получил капитан Александр Настенко, подразделение которого вело наступательные действия на Донетчине. В ноябре 2023 года он первым добрался до позиции противника и уничтожил врага. Благодаря умелым действиям Александра его подразделение заняло вражеские позиции.

Звание Героя также был удостоен капитан Эдуард Сабанин. В течение марта – октября 2023 года подразделение под его командованием уничтожило и обезвредило 52 танка и другую бронетехнику оккупантов. Во время боев на Луганщине капитан получил тяжелое ранение, но несмотря на это обеспечил эвакуацию побратимов из-под обстрела и оказал первую помощь раненому бойцу.

"Золотую Звезду" от Зеленского также получил сержант Олег Федоров, который в составе бронегруппы принимал участие в боях на Херсонщине. В результате слаженных действий были выбиты оккупанты из села Садки. В ноябре 2022 года боевая машина под командованием Олега заняла рубеж на берегу Днепра у поселка Казацкого, отрезав противнику пути безопасного отхода.

Президент также передал орден "Золотая Звезда" отцу павшего Героя Украины лейтенанта, защищавшего Украину на Донетчине. Олег Буяло действовал решительно и грамотно, благодаря чему был освобожден от оккупантов поселок Новодонецкое. 13 июня 2023 года по позициям его подразделения враг нанес массированный артиллерийский удар, вследствие чего Герой погиб.

Звание Героя Украины посмертно был удостоен младший сержант Виталий Дерех, под командованием которого в мае 2022 расчет ПТРК "Скиф" ("Стугна-П") уничтожил 15 единиц техники врага. Вследствие вражеского удара 28 мая 2022 года Виталий Дерех погиб на боевой позиции. "Золотую Звезду" получили родные Героя.

Капитан Богдан Добробабенко, удостоенный ныне звания Героя посмертно, в 2022 командовал подразделением, занявшим передовые позиции врага на Херсонщине и обеспечившим продвижение других подразделений. Благодаря его умелым действиям были деоккупированы населенные пункты Ивановка и Трифоновка.

В октябре 2022 года во время освобождения Пятихаток на Херсонщине капитан уничтожил вражеский бронеавтомобиль и группу российской пехоты, но в бою попал под массированный артобстрел и героически погиб. Глава государства передал "Золотую Звезду" родным павшего воина.