Зеленский встретился с Папой Римским во время визита в Италию: говорили о последствиях агрессии РФ и Саммите мира. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Италию встретился с Папой Римским Франциском. Глава государства обсудил с Понтификом последствия российской агрессии против Украины, ракетно-дроновый террор захватчиков и сложную ситуацию в энергетике в результате российских атак.

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Также они говорили об украинской формуле мира и ожиданиях от Саммита мира в Швейцарии. Об этом сообщил сам Зеленский в своем Telegram-канале.

"Во время визита в Италию встретился с Папой Римским Франциском. Благодарю Его Святейшество за молитвы за мир для Украины, духовную близость с нашим народом и гуманитарную помощь для наших людей", – отметил президент.

По словам Зеленского, в ходе встречи с Папой Римским они обсудили последствия российской агрессии против Украины, российский воздушный террор и сложную ситуацию в энергетике. Отдельной темой для обсуждения стала украинская формула мира, роль Ватикана в установлении справедливого и продолжительного мира для нашего государства. Затронули и ожидания от Саммита мира в Швейцарии, который состоится 15-16 июня.

"Ценим участие Ватикана в Саммите и усилия, направленные на приближение мира, в частности по возвращению украинских детей, похищенных Россией", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Папа Франциск станет первым понтификом, который обратится к G7. Речь он посвятит вызовам и возможностям искусственного интеллекта (ИИ).

Также еще в начале мая стало известно, что Папу Римского пригласили на мирный саммит в Швейцарии.