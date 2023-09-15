Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда: какие преступления России уже расследуют и удастся ли наказать агрессора

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом. Лидер государства отметил, что орден на арест Путина является значительным результатом сотрудничества Украины с МКС, однако будут и другие результаты.

Об этом президент сообщил в своем Telegram-канале. Также он отметил, что все украинские правоохранительные институции системно сотрудничают с Международным уголовным судом, что приближает реальную ответственность агрессора за военные преступления, совершенные на территории Украины.

"Встреча с Каримом Ханом, прокурором Международного уголовного суда. Сотрудничество нашего государства, всех наших правоохранительных институций, Офиса Генерального прокурора с Международным уголовным судом – абсолютно системное и приближающее реальную ответственность за российские военные преступления.

Уже первый четкий результат – исторический ордер на арест Путина. Будут и все остальные справедливые результаты", – заявил Зеленский.

Видео дня

Полевой офис Международного трибунала в Киеве

Отметим, что в Киеве приступил к работе полевой офис Международного уголовного суда. Об этом 14 сентября на брифинге сообщили Генеральный прокурор Андрей Костин и Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан.

Предполагается, что работа этого офиса повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, совершаемые страной-агрессором против Украины и украинцев.

"Это новая глава нашего сотрудничества. Работа офиса поможет усилить взаимодействие между Украиной и Международным уголовным судом. Повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые Россия продолжает ежедневно совершать против Украины и украинцев", – заявил Костин.

Как сообщается, полевой офис Международного уголовного суда в Украине является крупнейшим представительством МКС за пределами Гааги. Украинские прокуроры регулярно предоставляют доступ экспертам МКС к доказательствам и местам российских преступлений.

"Мы полностью открыты и прозрачны. Предоставляем все необходимые материалы, доступ к местам преступлений, доказательств и показаний. Делаем все от нас зависящее, чтобы эксперты Международного уголовного суда имели возможность увидеть последствия преступлений агрессора своими глазами и сделать собственные беспристрастные выводы", – сообщает Костин.

Отмечается, что в Украине в настоящее время зафиксировано более 104 тысяч военных преступлений, и количество этих преступлений ежедневно увеличивается.

Андрей Костин также отметил, что МКС, в частности, расследует те преступления России против Украины, где Киев это не может сделать юридически, или у Украины нет достаточных ресурсов.

"Мы сконцентрированы на тех делах, которые приоритетны. Эти приоритеты совместно согласовываются нами. То есть это комплиментарная природа работы Международного уголовного суда. Это означает, что МКС проводит расследование, рассматривает дела там, где Украина или не может это сделать с юридической точки зрения, как в кейсе связанным с Путиным, или у нас нет достаточно ресурсов. То есть речь идет о действительно приоритетных делах", – пояснил Костин.

Отметим, что Украина и ее западные союзники уверены, что нужно создать трибунал для суда над чиновниками в РФ. В частности, создание полного Международного Специального трибунала является частью формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Однако формат такого трибунала еще не согласован. Также возникают серьезные трудности из-за присоединения стран с глобального Юга. По мнению экспертов и аналитиков, многие из них удерживают "нейтральную" или скептическую позицию по отношению к трибуналу. Кроме того, наказать Путина и Лаврова это сложная задача, поскольку у них есть иммунитет перед всеми судами, кроме международных.

Напомним, что в Бразилии рассматривают возможность выхода государства из Международного уголовного суда (МКС) в Гааге, издавшего ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что российский диктатор Владимир Путин приглашен на саммит G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году. При этом он отметил, что кремлевского военного преступника не будут арестовывать в случае приезда в Бразилию. Однако уже вскоре Лула да Силва изменил свою позицию по поводу возможности ареста Путина. Он заявил, что это будут решать суды, а не бразильское правительство или парламент.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!