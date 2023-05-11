Зеленский высказался по поводу сроков победы в войне и оценил, может ли Украина потерять поддержку США

Президент Владимир Зеленский уверен, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину какими бы не были результаты следующих президентских выборов в США. Более того, глава государства уверен, что к тому времени Украина одержит победу в войне.

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Зеленский напомнил, что Украина имеет двухпартийную поддержку в ​​Конгрессе США. Об этом президент рассказал в интервью BBC.

По его словам, нет никаких сомнений, что США продолжат поддерживать Украину даже если действующий президент Джо Байден не будет переизбран в 2024 году.

Также Зеленский подчеркнул, что верит в победу Украины над российскими оккупантами к тому времени.

"Кто знает, где мы будем, когда пройдут выборы? Я верю, что к тому времени мы победим", – заявил Зеленский.

Стоит отметить, что президентские выборы в США состоятся в ноябре 2024 года. Действующий глава государства Джо Байден уже заявил, что будет баллотироваться от Демократическое партии. В свою очередь от Республиканской партии за президентское кресло вновь попытается побороться Дональд Трамп, который отказывается признавать диктатора Владимира Путина военным преступником и жалуется, что США предоставляют Украине слишком много военной помощи.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени, чтобы начать долгожданное контрнаступление против российских войск. Ныне ВСУ все еще ждут доставки обещанной военной помощи от партнеров.

Ранее издание The Washington Post, цитируя Зеленского и министра обороны Алексея Резникова, подчеркнуло, что высшие должностные лица Украины пытаются снизить уровень ожиданий союзников от контрнаступления ВСУ. Они опасаются, что результат этих действий на фронте может не оправдать надежд стран-партнеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, американцам нравится видеть прогресс украинской армии на поле боя, поэтому они тоже находятся в ожидании контрнаступления ВСУ. Как один из крупнейших партнеров Украины, в США с нетерпением ждут возможности увидеть, на что способны украинские военные в будущих атаках.

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