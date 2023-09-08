Зеленский заменил Резникова Умеровым в Ставке верховного главнокомандующего. Указ

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 сентября, ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего нового главу Минобороны Рустема Умерова. В то же время, глава государства вывел из состава Ставки экс-главу оборонного ведомства Алексея Резникова.

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Соответствующий указ под номером 572/2023 опубликован на сайте президента Украины. Документ вступает в силу со дня его публикации.

Зеленский постановил включить в состав Ставки Рустема Умерова, ранее назначенного министром обороны Украины и вывести оттуда его предшественника Алексея Резникова.

"На частичное изменение статьи 2 указа президента Украины от 24 февраля 2022 года №72/2022 "Об образовании Ставки Верховного Главнокомандующего" (с изменениями, внесенными указами от 16 августа 2022 года № 581/2022, от 17 ноября 2022 года №29 , от 19 декабря 2022 года № 868/2022, от 14 февраля 2023 года № 77/2023, от 6 марта 2023 года № 129/2023, от 10 апреля 2023 года № 205/2023 и от 25 июля 2023 года ): ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Умерова Рустема Энверовича – министра обороны Украины; вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего Алексея Резникова", – говорится в указе президента Украины.

Напомним, что 6 августа депутаты Верховной Рады по представлению президента Украины Владимира Зеленского назначили новым министром обороны Рустема Умерова. Он заменил на посту Алексея Резникова.

Президент, комментируя назначение нового министра обороны, заявил, что Умеров – это именно тот человек, который сегодня нужен стране. Зеленский отметил, что Рустем Умеров сможет перезагрузить работу министерства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский решил произвести замену министра обороны Украины. Вместо Алексея Резникова оборонное ведомство возглавит Рустем Умеров.

4 сентября Алексей Резников написал заявление об отставке. Соответствующий документ он подал в Верховную Раду. В тот же день Рустем Умеров написал заявление с просьбой уволить его с должности главы Фонда госимущества.

5 августа Верховная Рада Украины поддержала отставку министра обороны Алексея Резникова. Перед голосованием за отставку Резников отчитался о своей работе в должности министра обороны.

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