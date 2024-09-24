Зеленский заявил, что Россия с помощью китайских спутников фотографирует украинские АЭС

Россия использует китайские спутники для достижения своих целей в войне против Украины. В частности, с их помощью оккупанты фотографировали детали объектов на украинских АЭС.

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Сбор захватчиками информации о ядерных объектах Украины может свидетельствовать о намерениях РФ нанести по ним удары. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ABC News.

Глава государства отметил, что Россия использует китайские спутники для фотографирования украинских АЭС, и это может свидетельствовать о намерениях РФ совершить очередное тяжкое военное преступление.

"Последняя информация состоит в том, что Россия использовала китайские спутники и фотографировала детали объектов на ядерных объектах. И по нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то возникает угроза ударов по ядерным объектам", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что информацией, которую получила Украина, поделится с иностранными лидерами во время Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября, когда будет выступать там.

Напомним, ранее Зеленский высказался об окончании войны. Оно, по мнению президента, произойдет скорее, "чем многие считают". В то же время, глава государства отметил, что приближение мира зависит от поддержки Запада.

Также сообщалось, что Зеленский рассказал членам Конгресса США о плане победы, который планирует представить Байдену.