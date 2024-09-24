Зеленский рассказал членам Конгресса США о плане победы, который собирается представить Байдену: что известно

Президент Владимир Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Глава государства рассказал американским законодателям о Плане победы Украины, который собирается представить главе Штатов Джо Байдену и кандидатам в президенты страны.

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О деталях переговоров рассказали на официальном сайте Офиса президента. На встрече присутствовали члены Сената Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи и член Палаты представителей Грегори Микс.

"Это очень конкретный план, как усилить Украину без каких-либо решений или давления России. Этот план не зависит от каких-либо решений Путина", – рассказал американцам Зеленский.

По его словам, украинский План победы поможет на практике принудить Россию к миру.

Он подчеркнул, что с нетерпением ждет встреч в Вашингтоне, где представит этот план Байдену.

Украинский президент подробно рассказал конгрессменам о ситуации на поле боя в Украине, ходе операции наших Сил обороны в Курской области, потребности украинских воинов и важности своевременной поставки оборонных пакетов.

В ходе встречи также обсудили перспективы реализации проектов по восстановлению. В преддверии зимы одним из ключевых направлений является усиление украинской энергетической системы. Зеленский также подчеркнул, что важно усиливать санкции против России за ее полномасштабное вторжение в Украину.

"Американское лидерство играет критически важную роль в защите свободы во всем мире. Я благодарен Конгрессу США, обеим партиям и палатам за их непреклонную преданность этому делу. Мы ценим поддержку со стороны Конгресса США и всех друзей свободы в обеих палатах – Сенате и Палате представителей, – которые искренне ценят защиту жизни и понимают, насколько важно всем нам быть сильными – Украине, Соединенным Штатам и всем партнерам", – добавил глава украинского государства.

Как сообщал OBOZ.UA, издание The Times пишет, что план победы, который Владимир Зеленский привез в США, должен обеспечить Украине долгосрочные гарантии поддержки от Запада. Президент отмечает, что план нуждается в срочной поддержке Джо Байдена и других западных лидеров, чтобы Украина могла начать переговоры до конца года с выгодной позиции.

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