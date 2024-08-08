Зеленский заявил, что украинское войско умеет удивлять, но не комментировал наступление на Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг выразил похвалу украинской армии за ее способность "удивлять" и добиваться результатов. При этом глава государства не делал прямого упоминания о наступлении в Курской области России.

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Об этом сообщает Reuters. Как отмечает издание, украинская сторона, похоже, придерживается стратегии строгого молчания относительно деятельности в Курской области России, где, как утверждают в Москве, боевые действия продолжаются со вторника.

"Все видят, что украинская армия умеет удивлять. И умеет добиваться результатов", – сказал Зеленский на мероприятии по презентации нового цифрового приложения "Армия+" для сокращения бумажной работы для военных.

"Это демонстрирует поле боя, где наши воины не только выстояли перед превосходящей силой оккупантов, но и уничтожают ее так, как это необходимо для защиты Украины – нашего государства и независимости", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские войска в Курской области продвинулись на расстояние до 10 километров вглубь России. Бронетехника Сил обороны вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 Суджа – Коренево.

Как прокомментировали события на Курщине США и ЕС, читайте в материале по ссылке.

Напомним, 6 августа в Минобороны РФ заявили, что подразделения Украины прорвались на территорию Курской области в Суджанском и Кореневском районах и закрепились в приграничных селах.

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