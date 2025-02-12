Зенитчики, защищающие украинское небо, получили от Порошенко полтысячи FPV-дронов 'Дикие шершни'

Петр Порошенко передал 500 FPV-дронов "Дикие шершни" зенитно-ракетному полку, который сейчас защищает украинское небо на участке от Харькова до Запорожья.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Зенитчики рассказывают, что в хороших погодных условиях двух таких дронов достаточно, чтобы уничтожить вражеский БПЛА. Это означает, что более двух сотен смертоносных российских беспилотников будут ликвидированы. Стоимость этой партии "Шершней" – 15 млн грн.

"Наша главная цель – сделать армию сильнее. Мы делаем это и в парламенте, как сегодня, когда "Европейская солидарность" противостояла разбазариванию 1 млрд долларов на программы, не связанные с обороной. Делаем это и на международной арене, борясь за оружие для Украины и финансирование оборонной промышленности. Делаем это каждый день, передавая технику военным. Наши грузы на фронт за месяц достигают 120-150 млн грн", – сказал пятый президент.

"Сегодня мы передаем БПЛА "Дикие шершни" военным 1129-го зенитного ракетного Белоцерковского полка. Парни защищают небо на участках от Харькова до Запорожья", – говорит Порошенко.

"Как видите, наша работа не останавливается – и когда я находился в США, где провел эффективные переговоры с конгрессменами, сенаторами, представителями команды президента Трампа, Госдепа и Пентагона, и сейчас. Надеюсь, мы завершим наши переговоры с американцами на Мюнхенской конференции", – сказал Порошенко.

Месяц назад пятый президент передал две сотни FPV-дронов производства украинской MilTech-компании "Дикие шершни" подразделению зенитно-ракетного полка, воюющего на Покровском направлении. Эти дроны давно зарекомендовали себя на фронте как чрезвычайно эффективные средства поражения и разведки. Они способны нести до 3 кг взрывчатки, имеют автоматическую наводку и захват цели, подвижные камеры и скорость 180 километров в час.

FPV-дроны "Дикие шершни" уничтожили значительное количество вражеской техники, включая танки и другие бронированные цели. В целом с помощью этих дронов наши военные нанесли ущерб врагу более чем на 1,3 млрд долларов США, сообщили в СМИ. Это, в частности, 135 пораженных танков, 169 бронированных машин, 116 артиллерийских установок и РСЗО, 405 транспортных средств, складов боеприпасов и специального оборудования, 310 дронов, живая сила противника и вражеские позиции.