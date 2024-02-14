'Жаль, что не начали раньше': Путин сделал очередное циничное заявление о войне в Украине

Диктатор РФ Владимир Путин прокомментировал российским пропагандистам свое интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который поддакивает Москве. Президент страны-агрессора выдал, что "не получил удовольствия" от интервью, а также снова выдал несколько циничных заявлений о своем вторжении в Украину.

В частности, диктатор заявил, что не просто не жалеет о начале "СВО", а наоборот хотел бы, чтобы война началась еще раньше. Его слова процитировали пропагандистские каналы в Telegram.

"Единственное, о чем можно сожалеть, что Россия не начала активных действий в Украине раньше", – выдал военный преступник.

Также он заявил, что мол не говорил Карлсону о том, что начала войны против независимого украинского государства связано с угрозой нападения НАТО на Россию, и снова пожаловался на "полный обман" с стороны Альянса.

"Где это в моем интервью? Есть же запись, пусть покажут. Я говорил о другом. О том, что нас постоянно обманывали по поводу нерасширения НАТО на восток. Это было сказано устами бывшего генерального секретаря НАТО, представителя Германии.. Это он сказал: "Ни дюйма на восток". А потом пять расширений и полный обман.. Нас, конечно, беспокоило и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности. Я об этом и сказал. Непосредственным триггером стал отказ украинских властей от выполнения "минских соглашений", – сказал диктатор.

Кроме того, глава Кремля назвал Карлсона "опасным человеком", потому что он не задавал острых вопросов.

"Думаю, Карлсон – опасный человек, я хотел, чтобы он задавал острые вопросы, чтобы так же остро отвечать, но он избрал другую тактику", – сказал Путин.

По его словам, вопросы Карлсона были "не слишком провокационные".

"Откровенно говоря, полного удовольствия я от этого интервью не получил", – добавил военный преступник.

Как сообщал OBOZ.UA, в The Washinghton Post отметили, что Путин в скандальном интервью Карлсону фактически подтвердил, что вторгся в Украину из-за исторических претензий России на украинские территории, а не из-за того, что боялся нападения со стороны США или НАТО.

В администрации Джо Байдена призвали не поддаваться на ложь Путина. Там отметили, что заявления президента РФ в интервью не нужно "принимать за чистую монету".

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