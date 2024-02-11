Карлсон в интервью раскрыл подлинные мотивы войны Путина: захватить Украину – Washington Post

Российский диктатор Владимир Путин вторгся в Украину из-за исторических претензий России на украинские территории, а не из-за того, что боялся неизбежного нападения со стороны США или НАТО. Согласившись на интервью экс-ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, он пытался донести американцам свой нарратив о том, что наше государство не имеет права на существование отдельно от РФ.

Об этом говорится в материале издания The Washinghton Post. Отмечается, что после двухчасового разговора с российским президентом в Москве Карлсон признался, что был "шокирован" истинными причинами начала войны.

Ядром интервью стала обширная лживая лекция Путина, охватившая более 1000 лет истории, от создания Киевской Руси до настоящего времени. Он пытался доказать, что украинцы действительно являются россиянами, которые живут "на краю" Российской империи.

Издание отметило, что 30-минутная речь диктатора была рассчитана на аудиторию Карлсона: республиканских сторонников бывшего президента Дональда Трампа, многие из которых выражали восхищение российским лидером и подвергали сомнению поддержку Украины со стороны США. Диктатор стремился убедить их, что Украина якобы по праву принадлежит России, а президент Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский затягивают войну.

"Удалось ли ему это, еще предстоит выяснить. Но уже сейчас ясно, что Путин доминировал в интервью от начала до конца", – констатировали журналисты.

В материале отметили, что Путин, вышколенный агент КГБ, легко обходил редкие попытки Карлсона получить прямой ответ и в целом оказался лучше подготовленным, чем журналист. Он допускал тонкие насмешки и едва позволял интервьюеру вставить слово.

Каждый вопрос он использовал с целью донести до слушателей свои главные аргументы: Россия является потерпевшей стороной, жертвой неоднократных лживых обещаний Запада.

В то же время, Путин настаивал, что Москва готова вести переговоры о прекращении войны – но с Соединенными Штатами, подчеркивая, что украинское правительство является нелегитимной марионеткой Запада.

Напомним, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал Такера Карлсона за его "смехотворное интервью" с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил, что Карлсон "предал своих зрителей" во всем мире.

Используя британский сленг, Джонсон назвал интервью "работой, которая бездельничает перед тираном".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание The New York Times отметило, что в интервью Карлсону Путин заявил, что якобы готов урегулировать войну против Украины по дипломатическому пути. Главный военный преступник РФ выдал, что правительство США должно "остановиться и сесть за стол переговоров", однако в Белом доме скептически относятся к готовности Путина договариваться с Украиной.

– Также в разговоре с Карлсоном Путин обвинил поляков в начале Второй мировой войны. В Польше заявили, что это уже не первая попытка РФ обвинить их страну в развязывании Второй мировой войны, чтобы таким образом обосновать полномасштабное вторжение России в Украину.

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