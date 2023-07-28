'Жаль не было': оккупант признался в убийстве украинцев в Мариуполе и заявил, что не считал жертв. Видео

В одном из российских видеочатов россиянин рассказал, что был на войне в Украине. В частности, захватчик хвастался, что принимал участие в блокаде и оккупации Мариуполя.

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Видео с оккупантом выложили в Telegram-канале Мариупольского городского совета. На нем россиянин цинично заявляет о том, как без сожаления убивал украинцев в городе.

Российский захватчик, участвовавший в оккупации территории соседнего независимого государства, рассказал, что в плен украинцев не принимал, а убивал всех. Он отметил, что являлся стрелком подразделения Минобороны РФ.

Скольким людям он оборвал жизнь не знает, но с улыбкой заявляет, что он "их не считал". Об убийствах он рассказывает со спокойным выражением лица и даже хвастается этим.

"Вот, захватчик спокойно рассказывает, что не помнит сколько убил людей и говорит, что в плен никого не брал. Убивал и жалко ему людей не было. Цинические убийцы, вызывающие только ощущение презрения и ненависти", – прокомментировали видео в Мариупольском городском совете.

Ранее пленный российский оккупант рассказал, что командование обманом бросило его на передовую. При подписании контракта с минобороны РФ ему обещали работу на строительстве в тылу обороны. Однако вместо рытья окопов он оказался в частной военной компании "Ветераны", а затем попал в плен на одном из направлений фронта.