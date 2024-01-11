Жалуются на 'скотское' отношение: сербские наемники взбунтовались из-за 'притеснений' и записали жалостливое обращение к Путину. Видео

Сербские наемники, которые в составе российской оккупационной армии воюют против Украины, пожаловались диктатору Владимиру Путину на скотское отношение со стороны российского командования. Боевики рассказали о плохом отношении офицеров 119-го парашютно-десантного полка ВС РФ и попросили перевести их в другое отделение.

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Захватчики выдали, что их используют в качестве пушечного мяса и заставляют ходить на штурмы позиций украинских военных только с одним автоматом. Видеообращение военных преступников в российской соцсети "Вконтакте" опубликовал сербский наемник Деян Берич, который недавно стал доверенным лицом кремлевского диктатора Владимира Путина.

Наемники попросили кремлевского убийцу, чтобы их перевели к любое другое подразделение и добавили, что готовы пойти на самое сложное направление фронта, лишь бы не страдать от командования 119-го парашютно-десантного полка ВС РФ.

Также боевики пожаловались диктатору, что кроме автоматов им не выдают никакого вооружения, при этом заставляют идти штурмовать украинские позиции.

Примечательно, что сербский наемник Деян Берич удалил видеообращение боевиков со своей социальной сети. Кроме того, он заявил, что военная прокуратура РФ якобы отреагировала на скотское отношение к наемникам и пытается решить ситуацию.

Однако еще несколько дней назад сам Берич записывал обращения, в которых жаловался, что командиры ничем не обеспечили сербских боевиков. При этом после того, как наемники отказались выполнять приказы россиян, их объявили дезертирами, заставили ночевать на морозе, а потом избили.

Ранее сербский наемник Деян Берич заявил, что в российской армии боевиков из Сербии не обеспечивают оружием и обмундированием, а за неподчинение командирам избивают и держат на морозе.

Напомним, страна-агрессор Россия активно вербует в ряды своей оккупационной армии иностранных наемников. В результате на поле боя в Украине уже появились боевики с Кубы. Наемники подписывают контракты с минобороны РФ через военкоматы.

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