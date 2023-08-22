Жара не помеха: взрывотехники МВД не перестают разминировать деоккупированные территории. Фото

На освобожденных от российских оккупантов территориях продолжают работать взрывотехники МВД. Так, даже беспощадная жара не помешала работе специалистов.

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Саперы показали смертельно опасные снаряды, которые они ежедневно собирают на деоккупированных территориях. Кадры работ по разминированию опубликовали в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

"Несмотря на беспощадную жару, взрывотехники продолжают разминировать деоккупированные территории. Такие "урожаи" смертельных боеприпасов ежедневно собирают винницкие полицейские-саперы", – говорится в сообщении.

В то же время полицейские признают, что масштабы заминированных территорий, которые оставили после себя оккупанты, действительно впечатляют.

Ранее сообщалось, что украинские саперы стали использовать новую тактику для разминирования. Они запускают дроны с тепловизорами, с помощью которых отслеживают, где оккупанты разбрасывали мины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на сегодняшний день заминировано около 200 тыс. кв. км территорий. Для их разминирования необходимы десятилетия.

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