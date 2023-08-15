Помогают дроны с тепловизорами: украинские саперы используют новую тактику разминирования. Видео

Украинские саперы используют новую тактику для разминирования. Они запускают дроны с тепловизорами, с помощью которых отслеживают, где оккупанты разбрасывали мины.

Видео дня

Об этом говорится в сюжете CNN. Украинские бойцы поделились с военкором телерадиокомпании своим ноу-хау (чтобы посмотреть видео, докройте до конца страницы).

Они рассказали о большой проблеме, усложняющей наступление. Пути продвижения украинских подразделений плотно заминированы, и на саперов ложится трудная задача по разминированию, которую приходится делать практически вручную.

"Мы взяли посадку на 1 км 300 м. И если не ошибаюсь, сняли либо 47, либо 53 растяжки. А растяжки не из одной гранаты, мы называем это "букет" - на одной гранате еще несколько", - рассказал сапер.

Чтобы ускорить этот процесс, украинские бойцы используют беспилотники с тепловизорами. Но применять их можно, только когда стемнеет.

Разбросанные врагом мины в течение дня нагреваются на солнце, и тепловая камера хорошо их "ловит" после заката. Обнаруженные мины подрывают специальными зарядами.

В сапере есть для этого немного времени, ведь металл быстро охлаждается. Кроме того, враг охотится за нашими дронами.

"Если противник увидит наш дрон, он сразу задействует все – будут работать артиллерия, танки, минометы", – рассказал один из украинских бойцов.

Однако такая тактика помогает саперам в их тяжелом и опасном деле. Ведь именно минные поля являются одним из главных вызовов для ВСУ во время этого контрнаступления.

Как сообщал OBOZREVATE L, в Украине на сегодняшний день заминировано около 200 тыс. кв. км территорий. Для их разминирования необходимы десятилетия.

Пиротехники ГСЧС показали, как выполняют разминирование деоккупированных территорий с помощью беспилотных саперов GCS-200. Это дистанционно управляемые платформы для очистки местности взрывоопасных предметов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!