Жданов: Крым можно полностью взять под огневой контроль, освободить его легче, чем Донбасс. Интервью

Страна-оккупант Россия, столкнувшаяся с острой нехваткой вооружений для войны против Украины, вывозит свои последние запасы из Сирии. Так, 6 марта через пролив Босфор, контролируемый Турцией, прошел подсанкционный сухогруз Sparta IV, или "Восточный экспресс", как его называют в РФ, на борту которого могло быть оружие. Одновременно с российским истребителем Ту-22М произошел инцидент – военный самолет был вынужден совершить посадку в международном аэропорту Петербурга. Похоже, что российская боевая авиация разваливается прямо в воздухе.

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Освобождение временно оккупированного Крыма сегодня является менее сложной задачей, чем освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Причина проста: это полуостров, а значит, сравнительно легко украинская армия сможет взять его под полный огневой контроль. Для этого необходимы лишь дальнобойные системы. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов.

– Через пролив Босфор в Черное море зашел российский подсанкционный корабль Sparta IV, который вез груз из Сирии. Как это стало возможным? Его намеренно пропустила Турция?

– Россия называет этот сухогруз "Восточный экспресс". Это судно, которое обеспечивает группировку российских войск в Сирии. Но пройти через Босфор оно могло только по договоренности с Турцией, поскольку Турция руководит движением в этом проливе.

Если Эрдоган пропустил, значит, они с Путиным об этом договорились. Может быть, это было сделано в контексте попыток получить лояльность со стороны Российской Федерации на продление зерновой сделки. Сейчас это большая проблема, поскольку Россия категорически отказывается ее продлевать, настаивая на том, что они не получают от этого никаких преференций и эта сделка им не нужна.

Так что вполне возможно, что была договоренность. По-другому корабль пройти никак не мог.

– Как вы думаете, что могло быть на его борту?

– На его борту могло быть все что угодно. Из Сирии могли везти боеприпасы и личный состав, они имеют такой опыт. Но скорее всего, оттуда вывозили вооружение.

– Что сейчас есть в Сирии из того, что могло бы пригодиться оккупанту в войне против Украины?

– В Сирии есть все, но его там не слишком много. Они вывозят оттуда уже не в первый раз. Раньше они вывозили комплексы С-300, ракеты к ним. Скорее всего, сегодня они готовы вывозить оттуда и бронетехнику. Там есть танковые и мотострелковые подразделения. Танки, БМП – у них катастрофа с такой техникой.

Путин обещал, что заводы будут клепать вооружения в три смены, но заводы не смогли этого сделать. Одно дело – распоряжение Путина, а другое – что его никто не может выполнить ввиду такого плачевного состояния экономики и самих этих предприятий. Вот в чем загвоздка.

– Еще один инцидент произошел в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Там совершил экстренную посадку российский истребитель Ту-22М. Озвученная властями причина – якобы захват борта спецслужбами Украины. По вашему мнению, что могло произойти на самом деле?

– Как мы можем захватить этот борт? Чтобы сделать это, надо проникнуть на аэродром его базирования. В Пулково была аварийная посадка. Это значит, что на борту была техническая неисправность.

Есть отказы, которые не влияют на летные качества самолета, но если была необходимость в аварийной посадке, это значит, что самолет не мог в нормальном режиме продолжать свой полет. Аварийная посадка осуществляется в ближайшем аэропорту, а ближайшим оказался международный пассажирский аэропорт Пулково.

Что касается версии пропагандистов, то здесь все понятно. Как еще объяснить россиянам, что у них уже самолеты в воздухе разваливаются от старости или от халатности технического персонала? Надо все свалить на Украину, сказать, что опять пришли украинские диверсанты.

При этом они, наверное, не понимают или не хотят понять, что такими сообщениями они дискредитируют свои вооруженные силы, потому что возникает вопрос: как украинские диверсанты проникли на аэродром, чтобы захватить борт?

– Владелец ЧВК "Вагнер" Пригожин решил организовать митинг против губернатора Санкт-Петербурга Беглова. Тем не менее, уже спустя несколько часов после публикации в соцсетях эти призывы были удалены. Видите ли вы признаки того, что Пригожин пытается перехватить властную инициативу, что он является прямым конкурентом Путина?

– Нет, Пригожин Путину не конкурент. Он не понял самого главного или понял, и сейчас ему очень обидно. Дело в том, что его просто использовали в ситуации, когда надо было стабилизировать фронт, когда надо было дать передышку армии. И надо отдать ему должное, он со своим "Вагнером" сдвинул фронт с мертвой точки и нас кошмарил почти два месяца.

А за это время Шойгу с Герасимовым фактически отмобилизовали резерв, более-менее его подготовили и перекинули в Украину. Ведь "вагнеровцы" сражались до того момента, пока сюда не начали массово поступать регулярные части, укомплектованные мобилизованными.

Но когда "мавр сделал свое дело", ему сказали: все, ты свободен. А он решил, что ухватил бога за бороду и начал бороться за место под солнцем. Ему потихоньку намекают. Например, ему запретили вербовать заключенных, теперь он пошел по спортклубам. Его части начали выводить.

В версию про снарядный голод я не верю, но Пригожин вынужден жечь свой резерв, что для него очень плохо. Компания сокращается. Это уже не зэки, не пушечное мясо, как это было раньше.

Плюс ему намекнули на то, что пора возвращаться в Африку. Но Пригожин не понимает. Он ищет зацепку, как поднять свой политический вес. На мой взгляд, он просто нарывается "на чайку попить и отдать богу душу". В России есть такая традиция – попил чаю и готов. Вспомните Чуркина, начальника ГРУ России, российских дипломатов, которые после чашки чая уходили в мир иной.

Поэтому я думаю, что рано или поздно, а скорее всего, рано, в ближайшее время, если Пригожин не прекратит такие выпады, его могут просто успокоить. Но есть еще один вариант: если Пригожин дальше будет идти в разнос, значит, Путин не контролирует ситуацию в стране.

– Экс-командующий силами США в Европе генерал Ходжес снова повторил свой тезис о том, что первостепенной задачей украинской армии должно стать освобождение Крыма, а не Донбасса. По его мнению, если Крым останется оккупированным, нельзя будет говорить о реальной безопасности материковой Украины, перспективы инвестиций в нашу страну также будут туманными. Вы согласны с таким подходом?

– Да, конечно. Фактически он повторил прописную истину, которую мы и так знали еще с самого начала военной операции. Все прекрасно понимают, в том числе и наше аналитическое сообщество, что сегодня Крым легче освободить, чем Донбасс.

Потому что Крым – это все-таки полуостров. Если применять дальнобойные системы его можно полностью взять под огневой контроль. Он окажется в оперативном окружении. Сколько там продержится группировка российских войск – это только вопрос времени.

А вот с Донбассом будет тяжелее, потому что есть прямое сообщение с Россией, и это будет создавать нам проблемы в плане борьбы с все прибывающими и прибывающими российскими войсками, которых Россия будет безостановочно бросать на Донбасс.