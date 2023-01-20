Ждем еще партию Oshkosh по итогам ''Рамштайна'', а наш великан уже везет гаубицы на фронт, – Порошенко

Петр Порошенко побывал в артиллерийской бригаде, которая сейчас выполняет боевые задания в Донецкой области. Именно эта бригада получила один из тягачей Oshkosh, которые Порошенко купил с волонтерами ОО Дело общин.

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Об этом пятый президент рассказал в Facebook. Он подчеркнул, что такому великану, как тягач "Oshkosh", по силам все.

Военные говорят: раньше гаубицы перевозили с помощью отечественных грузовиков, но их скорость и грузоподъемность вдвое меньше, чем у американских великанов. Теперь артиллерийские установки можно гораздо быстрее доставлять в необходимую точку фронта.

"Вес самоходной артиллерийской установки Panzerhaubitze PzH2000 62 тонны. Везти такого монстра по полю раньше было невозможным, только по асфальту. Но с нашим Oshkosh M1070 ситуация кардинально меняется. Этому великану по силам все – от немецких Panzerhaubit.

Петр Порошенко отмечает, что по итогам сегодняшнего заседания в формате Рамштайн ожидает, что союзники предоставят Украине не только бронетехнику, но и два десятка подобных тягачей.

"Мы ожидаем, что по итогам проходящего сегодня Рамштайна будет принято решение Соединенными Штатами Америки доставить 20-22 "Oshkosh". Но мы привезли их первыми, с лицензиями. Уже отремонтированы, там изменены ремни, резинотехнические изделия, аккумуляторы, сделано техническое" обслуживание", – напомнил пятый президент.

"Они способны перевозить большое количество артиллерии, которая сейчас тоже в результате Рамштайна будет поставлена. Это будет более 1000 боевых бронированных машин. Мы ожидаем определенное количество танков. Я очень надеюсь, что она не будет символической. Мы ожидаем артиллерию. Мы ожидаем системы залпового огня. вместе с боеприпасами. Для наших артиллеристов мы ожидаем высокоточных боеприпасов", – объясняет Порошенко.

"Мы уже договорились, что совместно сделаем, чтобы арта 43-й бригады имела свои "глаза". И организовываем сбор средств на Poseidon для 43-й бригады. Бойцы бригады будут отправлены на обучение и смогут уже более точно, более качественно, с лучшей оптикой, с лучшим "теплом" не просто получать координаты, а Poseidon будет висеть над целью до тех пор, пока цель не будет поражена. И будет иметь гарантированное подтверждение уничтожения цели нашими лучшими в мире артиллеристами", – объясняет Порошенко.

"Мы имеем невероятно положительные результаты применения БПЛА Poseidon. Мы ими уже обеспечили отдельные разведки оперативного командования", – напомнил Порошенко.

Артиллеристы добавляют: "Poseidon максимально нужен. Потому что это глаза, и каждый снаряд уходит в цель. Он обеспечит максимальную точность поражения противника. Зачем тратить больше снарядов, когда можно с помощью этого комплекса: снаряд – цель, снаряд – цель".

"Испытания хорошие, пристрелки хорошие, и главное, что Poseidon засекает цель и висит над целью 10-15 минут, а это для артиллеристов самое главное, пристрелка цели за 10 минут. Засечка и остановка самого рисунка. Ты засекаешь, ведешь корректуры, уничтожаешь цель и уходишь", – объясняют бойцы.

Военные также говорят – очень благодарны за колеса, просто "горящие" на военных дорогах. "Большой объем работ производится моим подразделением – это автомобильная рота, которая была привлечена для перемещения вооружения и военной техники. Начиная от танков, заканчивая БТРами, БМП. Они за 4-5 месяцев наработали от 40 до 110 тысяч километров. За это время износилась резина "И нам нужна была очень срочно эта резина. Мы "переобулись" в сжатые сроки и уже выполняем свои задачи. Это было очень быстро, и за это мы очень благодарим", — объясняет – артиллерист.

"Это позволяет уже в ближайшие дни перебазировать вооружение в зону Бахмута для того, чтобы усилить обороноспособность украинских Вооруженных Сил и усилить 43-ю бригаду, которая сейчас ведет очень успешные бои по уничтожению русских", – говорит Порошенко.

"Мы будем отрабатывать на все 100%, и вы это будете видеть. Мы будем перемещать технику в район выполнения задач. Красно вам спасибо", – отмечает военный.