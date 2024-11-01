'Ждем новых идей и новых посредников': Лубинец рассказал, как можно ускорить возвращение пленных

Международные партнеры высказали новые предложения, которые могут ускорить процесс возвращения из российского плена гражданских украинцев и военнопленных, а также депортированных детей. Основная идея – найти государство, которое возьмет на себя обязательство заниматься этим вопросом и выполнять фукции украинских дипломатов в РФ.

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Об этом сказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона 31 октября. Об этом говорилось на конференции в Монреале по четвертому пункту Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц".

По словам омбудсмена, наработанных механизмов пока нет, но есть конкретные предложения, которые Украина уже взяла в работу.

Что касается определения страны-покровительницы, то одно государство уже предложило свои услуги, и это, подчеркнул Лубинец, может быть прорывом в вопросе освобождения пленных. Для того чтобы это произошло, РФ должна юридически подтвердить статус этой страны.

"Относительно детей и гражданских, и относительно военнопленных основная идея – это найти страну, которая возьмет на себя обязательства как страна-покровительница. Автоматически после этого, если страна берет на себя такой статус, дипломаты этой страны на территории РФ начинают выполнять функции как украинских дипломатов, могут посещать граждан Украины", – сообщил он.

Следующий шаг – это новые посредники между Украиной и РФ по вопросу обмена пленными. Есть ряд стран, которые выразили желание дополнительно давить на РФ, чтобы возвращать украинских детей, гражданских, военнопленных.

Кроме того, есть государства, которые готовы стать транзитными в процессе возвращения пленных, а также те, кто уже принимают в этом участие (такие, как Катар и Объединенные Арабские Эмираты).

Лубинец подчеркнул, что 95% украинских военнопленных и гражданских находятся в российском плену под постоянными пытками. Поэтому Украина требует от всех государств мира давить на РФ для того, чтобы обмены произошли быстрее и россияне допускали к украинцам представителей международных организаций.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам представителя президента Украины Сергея Никифорова, сейчас идет подготовка ко второму Саммиту мира. На нем Украина представит план, в котором будут, в частности, три пункта Формулы мира, которые были рассмотрены на встрече инаугурации в Швейцарии. Это вопросы продовольственной безопасности, энергетической безопасности, а также обмена пленными.

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