'Желания перевестись в тыловые подразделения нет': глава МВД посетил с рабочей поездкой Донбасс. Видео

В четверг, 15 февраля, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко совершил рабочую поездку в Донецкую область. По его словам, с начала 2024 года 90 населенных пунктов области подверглись обстрелам российских захватчиков более 600 раз.

Об этом министр написал в Telegram-канале. Игорь Клименко также опубликовал видео из Донбасса.

"С каждым приездом заметно, как враг все больше уничтожает украинские города и села. Каждый день российские военные наносят здесь артиллерийские и ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры, по мирным людям", - подчеркнул министр.

По словам Игоря Клименко, жестокие военные преступления российских оккупантов стали ежедневной реальностью в городах и селах Донецкой области.

"И именно в таких ситуациях понимаешь, что означает "каждая секунда на вес золота". Особенно когда речь идет о спасении людей", – отметил министр.

Работа полицейских и спасателей в таких условиях – это ежедневный подвиг, отметил Клименко. Тем не менее никто из них не выразил желания перевестись в тыловые подразделения.

"И полиция, и спасатели в один голос утверждают: желания перевестись в другие, тыловые подразделения, нет. Они продолжают быть вместе с гражданскими, вместе с Донетчиной. Честь вам", – сказал Игорь Клименко.

Министр поблагодарил сотрудников полиции и ГСЧС за службу и наградил их отличием президента "За оборону Украины".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!