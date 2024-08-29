Женщинам в системе МВД впервые предоставили женские бронежилеты - фото, видео

Глобальный фонд реформирования сектора безопасности вместе с посольством Германии в Украине передали для нужд органов системы МВД женские бронежилеты с баллистическими пластинами. Первые 1170 бронежилеты будут отправлены женщинам в Государственной пограничной службе, ГСЧС, Нацгвардии и Нацполиции Украины.

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По словам заместителя министра внутренних дел Екатерины Павличенко, подразделения системы МВД впервые получают бронежилеты, адаптированные под женщин. За это чиновница поблагодарила международных партнеров.

"Эти бронежилеты существенно улучшат службу для женщин, поскольку они разработаны именно под женское строение тела. Они достаточно защищены и будут использоваться в подразделениях, которые выполняют свои функции именно на передовой", – уточнила Павличенко.

В свою очередь, советница по политическим вопросам посольства ФРГ в Украине Лиза Гайке подчеркнула, что это лишь начало "абсолютно нового направления сотрудничества с МВД".

По словам инспектора отдела вооружения и логистики КОРД Нацполиции Украины Сергея Осьмака, данные бронежилеты состоят из жесткой бронеплиты в сочетании с баллистическим материалом, обеспечивающим максимальный уровень защиты.

"С учетом анатомии женского тела, максимального прилегания с использованием жесткой бронеплиты достичь невозможно. Образуется пустота, которая негативно влияет на общие баллистические свойства бронежилета и может служить зоной риска. Соответственно для решения этой проблематики были разработаны женские бронежилеты", – пояснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, женщинам-защитницам Украины впервые выдали комплекты новых летних полевых костюмов именно этим летом. Обновленная форма изготовлена с учетом женских антропометрических параметров и первые 50 тысяч комплектов уже доставили в войска.

Тем временем Министерство обороны Украины приступило к испытанию специальных модульных бронежилетов – новая разработка назначения для нужд Военно-Морских Сил и инженерных войск ВСУ и поможет украинским защитникам во время операций на воде.

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