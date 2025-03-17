'Жигули' вместо брони: российская армия начала воевать в Украине почти без танков, как во время Первой мировой, – OSINT-аналитик

Российская армия в начале четвертого года войны в Украине использует почти исключительно небронированную технику, что напоминает тактику Первой мировой войны. Сейчас 85% всех потерь ВС РФ составляет небронированная техника, в то время как бронемашины и танки – всего 15% от общих потерь.

Видео дня

В последние месяцы россияне начали использовать гражданские автомобили даже для штурмовых действий. Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить".

"В начале четвертого года войны 85% всех зафиксированных потерь ВС РФ на фронте составила небронированная техника, следует из подсчетов украинского OSINT-аналитика M0nstas. Бронемашины (БМП и БТР) и танки сейчас составляют 10% и 5% потерь. В последние месяцы гражданские машины стали использовать даже для штурмовых действий. Самая большая война XXI века вернулась к тактическим принципам Первой мировой: окопы и пехотные штурмы. А "Жигули" и "буханки" заменили на фронте танки и БМП", – говорится в сообщении.

Отмечается, что FPV-дроны стали основным оружием российско-украинской войны. Они дешевые, массовые и эффективные, с высокой точностью уничтожают вражескую технику, часто еще в тылу врага, на этапе выдвижения к фронту. Танки и БМП почти не участвуют в наступательных действиях. В основном они используются для транспортировки пехоты на передовую, после чего техника быстро отступает во избежание атак дронов.

Гражданские автомобили, благодаря своей скорости, имеют больше шансов избежать ударов беспилотников, ведь они дешевле и доступнее бронетехники. Чтобы оккупанты могли быстрее покинуть транспорт в случае атаки, с машин часто снимают двери или превращают их в пикапы. Большинство таких автомобилей поступают в подразделения через волонтеров или покупаются за средства самих захватчиков.

Кроме автомобилей, на передовой враг активно использует велосипеды, электросамокаты и вьючных животных для транспортировки боеприпасов и других запасов.

Новой бронетехники оккупантам не хватает. За три года войны ВС РФ потеряли около 12 тысяч единиц бронемашин, согласно данным проекта Oryx. Российский военно-промышленный комплекс увеличил производство танков и бронетехники, но большинство этих машин имеют корпуса из советских запасов, которые могут закончиться уже в 2025 году. В ответ на это российское командование меняет тактику, пытаясь сохранить бронетехнику, подчеркивают аналитики Института изучения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что потери армии РФ с начала года превысили 100 тысяч оккупантов. Он подчеркнул, что Силы обороны продолжают уничтожать врага по всей линии фронта, и показал видео успешной работы защитников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!