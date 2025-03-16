Потери армии РФ с начала года превысили 100 тысяч человек, – Сырский

Силы обороны Украины продолжают уничтожать вражескую технику РФ в море, небе и земле, а также личный состав вражеской армии. С начала этого года российские оккупационные войска потеряли более 100 тысяч солдат. Это стало возможным

Видео дня

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он поблагодарил украинских воинов за профессионализм и устойчивость.

"Благодаря слаженной и профессиональной работе наших защитников общие потери оккупантов в живой силе с начала этого года превысили 100 тысяч человек. Спасибо украинским воинам за профессиональную боевую работу и устойчивость!" – отметил главком.

Сырский подчеркнул, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага по всей линии фронта и показал видео успешной работы защитников.

Напомним, что украинские защитники за прошедшие сутки уничтожили в боях на фронте около 1400 военнослужащих оккупационной армии России. Кроме того, уничтожили 404 единицы ее вооружения и военной техники.

Общие боевые потери противника среди личного состава с начала полномасштабной войны в Украине составляют 894 240 человек. За это время было уничтожено 40 684 единицы автомобильной техники и цистерн из ГСМ, 10 325 танков, 29 413 БПЛА, 24 561 артсистема, 21 478 боевых бронированных машин, а также тысячи единиц РСЗО, средств ПВО, крылатых ракет, сотни самолетов и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские морские пехотинцы провели очередную зачистку врага на Кинбурнской косе в Николаевской области в 4-7,5 км от Очакова. Оккупанты разъезжали там на своей технике, поэтому защитники их уничтожили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!