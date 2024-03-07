'Жила для людей и ради людей': на Харьковщине погибла волонтер и парамедик из Днепра. Видео

3 марта в Харьковской области погибла парамедик и волонтер из Днепра Ольга Гриценко. Женщина получила смертельное ранение во время вражеского обстрела недалеко от Купянска.

На фронт Ольга пошла год назад – сначала об этом решении не знали даже ее родные. А после начала полномасштабного вторжения в РФ она активно занималась волонтерством: помогала ТрО, переселенцам, организовывала занятия по первой медицинской помощи для всех желающих. Об этом "Суспільному" рассказала подруга погибшей Светлана.

Женщина вспоминает, что Ольга всегда помогала людям и решала любые проблемы. "У нее был такой стержень, если она решила, то так оно и было. И все приходили на ее первый зов. Это был человек, на котором держится мир. Район действительно потерял свою душу. Без нее даже не представляю, как будет дальше", – говорит подруга погибшей.

Светлана с мужем первыми узнали о гибели Ольги: позвонили на ее мобильный телефон, однако ответила на звонок другая женщина, которая и сообщила супругам страшную новость.

"Взяла трубку женщина и сказала, что Оли с нами больше нет. Был прилет прямо в часть там, где служила она. Погибла только она одна. Под Купянском она была", – рассказала украинка.

По ее словам, на том направлении, где находилась Ольга, какое-то время было тихо, однако вечером 1 марта российские оккупанты начали накрывать наших защитников КАБами и "Смерчами". Один из этих ударов стал для парамедика роковым.

"Она был такой человек, который нуждался в какой-то деятельности. Она очень переживала. Она была патриоткой. Она переживал за всех, она жила для людей и ради людей. Она была очень светлый человек, энергичный", – говорит Светлана.

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