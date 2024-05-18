Житель Туркменистана, хваставшийся пытками украинцев, поплатился на родине. Фото

Гражданин Туркменистана Сергей Григорян воевал против Украины на стороне России с осени 2022-го по лето 2023 года. За это время заработал на однокомнатную квартиру, которую на отправленные преступником деньги приобрела в Турменбаши его мать.

Однако радоваться новому жилью оккупанту, хваставшемуся пытками украинцев, довелось недолго: квартиру ему пришлось продать, чтобы не загреметь в тюрьму за наемничество. На эпичную историю, рассказанную изданием Turkmen.News, обратил внимание блогер Necro Mancer.

"Без лоха и жизнь плоха: этнический армянин и гражданин Туркменистана Сергей Григорян на убийстве украинцев заработал однокомнатную квартиру, но её пришлось продать, чтобы откупиться от срока за наёмничество", – лаконично, но исчерпывающе описал историю оккупанта из Туркменистана блогер.

Более подробно о злоключениях захватчика рассказали журналисты на его родине. Они отметили, что родившийся в Туркменбаши в 1997 году сын медсестры детской поликлиники с юных лет оказался неблагополучным. Еще школьником Григорян получил судимость за "хулиганство": будущий "антинацист" ранил ножом человека.

С таким бэкграундом Григоряну была прямая дорога в российскую армию: он заключил полугодовой контракт с минобороны РФ и осенью 2022 года отправился в Украину вбивать украинцев. Домой оккупант вернется летом 2023-го.

"Воевал Григорян под Донецком, близ города Волноваха. Один раз он получил ранение и лежал в больнице Ленинского района Донецка. В распоряжении turkmen.news имеется переписка Григоряна с человеком, который упрекал его в участии в боевых действиях. По словам Григоряна, он воевал "за правду" и "против фашистов", защищая якобы жителей Донбасса. Он заявил: "Я простой нормальный пацан, захотел — приехал, никто меня не звал". Когда его спросили, будет ли его мать обвинять Украину, если его убьют, он ответил: "Нет, почему Украину? У каждого свой образ жизни", – рассказывает Turkmen.News.

За полгода на войне Григорян подзаработал денег и переслал матери порядка 15 тысяч долларов. На эту сумму она купила в Туркменбаши однокомнатную квартиру.

Впрочем, источник улучшения благосостояния Григоряна не долго был секретом для его земляков. Ведь он активно публиковал в соцсетях свои фото с оружием в руках и в камуфляже с наклейкой Z и с нашивкой на плече в виде российского флага (позже все эти фото он удалил). А друзьям, пишут журналисты, Григорян не раз хвастался, как издевался над попавшими в плен украинскими воинами.

А потом оккупант зачем-то вернулся в Туркменистан. В страну, где предусмотрена уголовная ответственность за наемничество.

Издание рассказывает, что первой за сына-убийцу начала расплачиваться ее мать. А после очередь дошла и до самого Григоряна.

"Главному врачу поликлиники, где работала мать Сергея, объявили выговор за недостаточный контроль над персоналом, а точнее, над детьми персонала. Руководство стало регулярно оскорблять мать наемника в присутствии других сотрудников. А когда сам Сергей вернулся в Туркменбаши, ему грозило тюремное заключение... Только за наемничество УК предусматривает наказание от семи до десяти лет лишения свободы. Если же будет доказано, что на войне солдат хотя бы кого-то убил, то срок увеличивается до 10-25 лет с конфискацией имущества или без таковой", – рассказали журналисты.

Когда перед Григоряном замаячила перспектива провести за решеткой до четверти века, он сделал все, чтобы этого избежать. И теперь "борец с нацизмом" буквально побирается на улицах – и поехать снова на войну, чтобы разжиться деньгами ему не светит.

"В случае Сергея дело обошлось только конфискацией имущества, причем не в доход государства, а в карманы коррупционеров. Его мать продала ту самую квартиру, купленную на полученные деньги за участие сына в войне, и дала взятку сотрудникам МНБ. В результате мужчина остался на свободе. Насколько известно, сейчас он нигде не работает, просто слоняется по городу, кто-то его угостит сигаретой, кто-то — накормит. Единственное наказание, которое он понес, — его внесли в списки невыездных", – пишет Turkmen.News.

Напомним, в ночь на 13 мая во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы. По "горячим следам" сообщалось о поражении базы ПВО оккупантов, а также о ликвидации командира воинской части.

И 17 мая ликвидацию командира подтвердили в РФ. Речь идет о командире воинской части №85683 Александре Кулакове, погибшем во время ракетного удара по базе российской ПВО на горе Ай-Петри. Его уже похоронили во временно оккупированной Алуште.