Жители Краматорска рассказали о трагедии 1 февраля и помощи от Фонда Ахметова

После страшного ракетного удара по жилому дому в Краматорске прошло три недели: боль и воспоминания горожан еще очень острые. Все это время Фонд Рината Ахметова помогает пострадавшим: речь идет о самых необходимых продуктах питания, помощи в лечении и последующей реабилитации раненых, психологической помощи.

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На остатках дома, в который попала ракета, можно найти детские вещи, книги и фотографии из мирной, счастливой жизни, смешанные с кирпичом и бетоном. Когда все произошло, большинство жителей было дома. Анна Голуб потеряла сестру и племянницу.

"Сестру выбросило с 4 этажа взрывной волной, она обгорела вся, а эта девочка... придавило ее плитой", - вспоминает женщина.

Машину с продовольственной помощью от Фонда Рината Ахметова здесь встречают сотни горожан.

"Спасибо ему большое, что он поддерживает своих людей", — не сдерживая эмоций, передает благодарность Ринату Ахметову одна из получательниц помощи.

С начала полномасштабной войны Фонд передал почти 157 тысяч наборов для жителей Донбасса и тех, кто временно эвакуировался из региона. За это время Фонд передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины.

Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".