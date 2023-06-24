Жители Ростовской и Воронежской областей РФ поддерживают Пригожина и записываются добровольцами в ППК 'Вагнер' – источники в разведке

Население Ростовской и Воронежской областей положительно воспринимает ЧВК "Вагнер". Ряды боевиков увеличиваются за счет местных добровольцев.

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Об этом OBOZREVATEL сообщают источники в разведке. По имеющейся информации, отношение местного населения Воронежской и Ростовской областей к ЧВК "Вагнер" не враждебно.

По данным источника, гражданские либо пытаются полностью отстраниться от событий, либо приветствуют боевиков как "освободителей". Отмечается, что местные добровольно и охотно снабжают "вагнеровцев" пищей и водой.

Руководство областей практически не реагирует на появление частной армии, не оказывает противодействия и сосредоточено исключительно на текущих хозяйственных делах.

В Воронежской области "Вагнер" захватил военный аэродром. В ответ официальные власти подняли в воздух боевые вертолеты, которые обстреливают автомобильные трассы, если там возникают скопления машин.

Таким образом, руководство Минобороны РФ планирует сделать невозможным продвижение боевиков в сторону Москвы. Впрочем, под обстрел попадают в основном машины местных жителей, которые пытаются самоорганизоваться и выехать за пределы "горячих" регионов.

В обеих областях проводится рекрутинг местного населения. По имеющейся информации, к ним уже присоединились несколько тысяч желающих воевать против действующей власти.

Напомним, накануне Пригожин объявил "войну" Шойгу: с самого утра 24 июня в Ростове-на-Дону продолжается захват зданий, в Воронежской области сообщают о перестрелках, в ряде регионов отмечено большое количество военной техники и вооруженных людей. Контртеррористическую операцию объявили даже в Москве, а в нескольких областях людей призывали не выходить из домов.

По словам Пригожина, наемники контролируют все военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Он выдвинул ультиматум Шойгу.