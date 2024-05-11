Жителям Ворожбы в Сумской области рекомендуют эвакуироваться: что происходит

Чиновники рекомендуют жителям одного из приграничных населенных пунктов в Сумском области эвакуироваться в более безопасные районы. Речь идет о городе Ворожба, расположенном в 7 км от российско-украинской границы.

На сегодняшний день эвакуация происходит на добровольной основе. Об этом в Facebook сообщил Ворожбянский городской совет.

Согласно распоряжению главы Сумской областной военной администрации, есть рекомендации о добровольной эвакуации жителей 10 километровой зоны в регионе. Следовательно, речь идет не только о Ворожбе, но также и о других приграничных населенных пунктах.

В мэрии подчеркнули, что в случае объявления принудительной эвакуации, Ворожбянским городским советом будут осуществляться мероприятия по эвакуации жителей громады в другие населенные пункты Сумской области или за пределы области. Также там добавили, что желающим эвакуироваться нужно сообщать Ворожбянский городской совет на странице Facebook или мэру.

Напомним, в сети запустили новый фейк, ориентированный на жителей Полтавской области. Якобы в ряде населенных пунктов Кременчугского района, в том числе в самом Кременчуге, "оглашена добровольная эвакуация" в связи с угрозой российских обстрелов.

Ранее сообщалось, что войска России утром 10 мая ударили из артиллерии по Сумщине, под огонь попала Эсманская громада Шосткинского района. Вследствие обстрела погибла 64-летняя женщина, ее 17-летняя внучка получила ранения.

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