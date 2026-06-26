"Живем в осаде": в Крыму разразилась истерика из-за нехватки топлива, перебоев с электричеством и закрытия магазинов

Временно оккупированный Крым все сильнее ощущает последствия изоляции полуострова Силами обороны Украины. Крымчане жалуются на проблемы с электричеством и бензином.

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Также в Крыму, в частности в Севастополе, закрылась часть магазинов и рынков, фиксируется скачок цен и исчезновение общественного транспорта с улиц, а продуктов – с полок в торговых сетях. О ситуации рассказывает российское издание "Агентство".

Что происходит в Севастополе

Жители временно оккупированного Севастополя сравнили свое существование с "жизнью в осаде". Из-за проблем с электричеством и бензином в городе прекратили работать часть магазинов и рынков, не ходит общественный транспорт. Поэтому все больше местных жителей пытаются выехать за город.

"У нас второй день перебои со светом. Вчера вообще не было, сегодня – частично, не во всех районах", – пожаловался 25 июня журналистам один из жителей Севастополя.

Еще один собеседник "Агентства" рассказал, что уже несколько суток не может связаться с живущей в Севастополе пожилой родственницей.

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"Света сутки не было, соответственно половина магазинов не работает и рынки также", – рассказывал накануне житель Севастополя.

Он объяснил, что из-за отсутствия бензина многие продавцы просто не могут добраться до места работы.

"Живем в осаде", – пожаловался собеседник издания.

Севастопольцы говорят, что дефицит бензина привел к тому, что в городе "весь малый бизнес, все поставки встали", а из-за отсутствия света плохо работает и связь.

Один из собеседников "Агентства" рассказал, что топливо в городе доступно лишь для госслужб, "немного" перепадает также транспорту. Тем более, что после обесточивания города в среду, 24 июня, в Севастополе перестали ходить троллейбусы.

"И, видимо, теперь долго ходить не будут, потому что восстановили [электроснабжение лишь] частично", — заявил житель города, добавив, что на работу севастопольцы теперь добираются либо пешком, либо на велосипедах.

В довесок ко всему стремительно подскочили цены на продукты.

"Картошка на рынке была по 50, неделю назад по 100, а сегодня уже 150", – рассказал журналистам один из собеседников.

Другой житель Севастополя считает, что цены выросли "не критично"

"Продукты есть, просто с полок сметают. Но такого, чтобы сидели, голодали – нет", – сказал он.

А вот житель Балаклавы (жилой массив на юге Севастополя) рассказал, что в этой части города в магазинах часто можно видеть пустые полки.

"Продуктов нет вообще. Алкоголя хоть залейся", – говорит он.

Подорожали и стройматериалы. Если в конце мая строительные смеси стоили по 400 российских рублей за мешок, то в начале июня цена подскочила до 700 рублей, утверждает жительница Севастополя. Да и за такие деньги купить стройматериалы практически невозможно: из-за дефицита топлива их в город практически не завозят.

"Мы решили остановить бизнес и уехать за город к друзьям– там река и лес, хотя бы будет пресная вода и дрова. Такой вот у нас на несколько недель будет внеплановый отпуск", – рассказала собеседница издания, излишне оптимистично настроенная на то, что за эти несколько недель ситуация в городе значительно улучшится.

Ситуация в Феодосии

Здесь в магазинах ассортимент продуктов пока неплохой. Да и со светом, водой и интернетом ситуация получше, рассказал журналистам местный житель.

При этом, утверждает он, из города пытаются выехать все больше людей.

"Там перед мостом уже нехилая пробка тех, кто выезжает", – цитирует "Агентство" слова собеседника, добавляя, что к вечеру четверга возле Крымского моста на выезд с полуострова скопились не менее 900 авто.

И местные жители иллюзий относительно ближайшего будущего не имеют.

"Как только вырубят на пару дней свет, будет пробка на мост аж до самой Феодосии", – уверен собеседник издния.

Он добавил, что на курортном сезоне на полуострове уже сейчас можно ставить крест.

"Ну и конечно потерянное состояние курортного года, в котором нет туристов. Я такого даже и не помню, вообще никому ничего не надо, у всех потухший вид", – сказал он.

Ситуация в других городах Крыма

Картину в других городах описывают комментарии самих жителей полуострова под постами назначенного Москвой гауляйтера Сергея Аксенова.

Массово жалуются они на многочасовые отключения электричества в Ялте, Симферополе, Севастополе, Гурзуфе, Бахчисарае и других населенных пунктах.

Десятки комментариев посвящены тому, что не работают магазины, аптеки, банкоматы, а в еще работающих магазинах покупателей встречают пустые полки с мясом, хлебом и другими продуктами.

В четверг днем оккупационный "Крымэнерго" сообщил о введении "режима временного ограничения электроснабжения" во всем Крыму.

Учитывая продолжение ударной кампании Сил обороны по перерезанию логистики оккупированного полуострова, вследствие которой уже было нарушено снабжение по "сухопутному мосту" в Крым и поражены паромы в Керченском проливе, ситуация далее будет лишь ухудшаться.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 26 июня в оккупированном Крыму прогремели взрывы.

Под Керчью зафиксировали пожар на аэродроме, где оккупанты разместили свои средства ПВО.

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