Живыми остались единицы': украинские десантники взяли в плен вражеских штурмовиков. Видео

На Сумском направлении бойцы Галицкой десантной бригады взяли в плен двух российских штурмовиков, которые заявили, что в их роте сначала было около 60 человек, но после первого боя выжили единицы. Один из пленных – украинец, рассказал о личной трагедии – изнасилование и убийство жены российскими солдатами.

Видео разговора с пленными обнародовали на You-Tube канале 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. Пленные рассказали украинским бойцам об условиях службы, обстоятельствах подписания контракта и бой на передовой.

Во время операции на Сумском направлении подразделение украинских десантников взяло в плен двух российских штурмовиков. По словам оккупантов, рота насчитывала около 60 человек, преимущественно осужденных, и уже после первого выхода на позицию в живых осталось несколько бойцов.

Артем родом из Перми, подписал контракт в надежде избежать длительного заключения. Александр, родом из Херсонщины, тоже попал под давление россиян. Оба описали систему вербовки, где осужденным предлагали контракт как альтернативу наказанию и жаловались на поборы и вывод средств с зарплатных карточек.

Подразделение, в котором служили пленные, доставили на "нулевую" точку, где дали время на обустройство окопов.Минометный обстрел и огневая атака привели к быстрым потерям и хаосу среди личного состава. По словам Артема, он и товарищи бросили оружие и сообщили, что сдаются.

В рассказах оккупанты поделились мотивами солдат вступления в российское войско: часть бойцов ушла "по амнистии", другие – под принуждением, или стремясь заработать. Однако, по словам оккупанта Артема, они получали единичные выплаты в несколько тысяч рублей, а руководство выманивало средства.

Отдельное место в показаниях заняла история одного из пленных. Александр родом из Новой Каховки, что на Херсонщине. По его словам, в ночь с 9 на 10 сентября 2024 года российские военные, с которыми он в тот вечер употреблял алкоголь, жестоко избили и изнасиловали его жену, в результате чего она погибла. После инцидента, как рассказывает мужчина, следователи возложили вину за смерть женщины на него. Впоследствии, находясь под давлением в исправительном лагере, он подписал контракт на службу в армии РФ.

