'Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность': в СБУ показали эксклюзивные кадры обмена пленных

Вечером 28 июня стало известно, что из российского плена удалось вернуть еще 10 граждан Украины. В Службе безопасности показали эксклюзивное видео возвращения украинцев домой.

Видео дня

Украинцы вернулись с территории Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В Службе безопасности отметили, что возвращение наших граждан – это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность. Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца", – отметили в СБУ.

Также глава государства опубликовал трогательные кадры с украинцами, которых удалось вернуть из плена РФ. Граждане нашей страны выразили благодарность за то, что их удалось вернуть из российского плена.

Напомним, 25 июня Украина провела обмен пленными со страной-агрессором Россией. Он прошел в формате 90 на 90 – именно столько наших защитников удалось вернуть из российского плена.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня стало известно, что Украина смогла вернуть из российского плена еще 10 гражданских. Из неволи вернулись Нариман Джелял, Валерий Матюшенко, Елена Пех, Богдан Гелета, Иван Левицкий, Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

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