Жизнь после обновления данных: чего ждать военнообязанным в ближайшее время

Как известно, с 17 июля жизнь украинских военнообязанных мужчин, а также женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование, существенно изменится. Прошли 60 дней, которые были отведены новым законом о мобилизации для уточнения военно-учетных данных. Что именно может ожидать украинцев, которые уклонились от выполнения этого гражданского долга, читайте в материале OBOZ.UA.

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Штрафы выросли в пять раз

Штрафы за несвоевременное обновление данных выросли очень значительно (кстати, именно этот факт вызвал массовые штурмы ЦПАУ и резкое увеличение популярности приложения "Резерв+"). Если раньше штрафы были от 3400 до 5100 гривен, то теперь, согласно ст. 210 КУАП, за нарушение правил воинского учета – если человек не стоит на нем или вовремя не обновляет данные – грозит штраф 17 000 гривен. Повторное нарушение – 25 500 гривен. Для юридических лиц и должностных лиц органов власти, предприятий, учреждений и организаций эта сумма составляет соответственно 34 и 59 тысяч гривен.

"Полномочиями о наложении штрафов на военнообязанных, которые не обновили свои учетные данные до 17 июля, обладают исключительно территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Наложение штрафа предусматривается в течение трех месяцев с даты выявления нарушения, но не более чем через год после его совершения", – сообщил директор департамента кадровой политики Министерства обороны Марк Андрусяк.

Лишиться имущества можно через месяц

Надо отметить, что информацию о том, что человек не обновил свои военно-учетные данные, ТЦК может получить как при личном знакомстве с нарушителем (например, наряд военных познакомился с ним на блокпосту или просто в парке), так и в заочной форме.

"Факт выявления правонарушения может совершить технический работник территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он может это увидеть по информации, которая есть в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг". Выявление этого правонарушения он документально оформляет и передает руководителю ТЦК для составления протокола", – говорит Марк Андрусяк.

"Одним словом, о том, что он оштрафован, человек может узнать в приложении Дія или уже на блокпосту. Или на улице во время проверки", – говорит, в свою очередь, юрист адвокатского объединения "Актум" Елена Хоменко.

На добровольную уплату штрафа за необновление военно-учетных данных дается пять дней. При этом нигде не сказано, что через пять дней нарушителя опять не остановят и не оштрафуют. (Если остановили, например, через четыре дня, он вполне может помахать квитанцией: мол, не успел, как раз бегу оплачивать.) Но если долг по штрафам вырастет до 150 тысяч гривен, имущество нарушителя может быть выставлено на торги.

Таким образом, злостный уклонист от штрафов может начать лишаться по суду своего имущества ровно через месяц после выявления первого нарушения.

"Но в течение 10 дней со дня вынесения постановления о штрафе его можно обжаловать в судебном порядке. Насчет описи имущества – тем более. Даже страшно представить, как может повыситься нагрузка на суды", – говорит OBOZ.UA юрист, бывший директор Червоноградского центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи Наталья Костишин.

Письма счастья и автомобили

Кроме наказания в виде штрафа человека также могут ограничить в праве управления автомобилем. Для этого руководитель ТЦК должен подготовить заявление и подать его в суд. Дело, даже без участия военнообязанного, должно быть рассмотрено в течение 30 дней. Но тут тоже решение можно обжаловать.

Повестки в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии могут быть отправлены военнообязанному "Укрпочтой" по адресу регистрации/проживания, указанному в обновленном реестре. Повестки будут рассылаться заказными письмами и будут считаться врученными, даже если адресат не заберет "письмо счастья" из почтового отделения.

"Человек рекомендованное письмо получает под подпись. Или отказывается – опять же под подпись. И, таким образом, считается, что повестка была доставлена", – поясняет в беседе с OBOZ.UA спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

На границе будет жестче

Появились новые, более жесткие требования на государственной границе Украины.

"С 00:00 17 июля при пересечении границы пограничники просят всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет показать военно-учетный документ, чего раньше не было", – говорит OBOZ.UA спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, предоставлять можно как бумажный, так и электронный военно-учетный документ: электронный документ можно сгенерировать благодаря QR-коду в приложении "Резерв+", он имеет такую же юридическую силу, как и обычный военный билет.

В случае отсутствия военно-учетного документа пограничники будут отказывать в пересечении государственной границы на выезд из Украины. Еще одним основанием для отказа будет случай, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" пограничники увидят сведения, что лицо находится в розыске. В таком случае могут возникнуть проблемы уже совсем другого рода.

Если мужчина в возрасте 18-60 лет имеет отсрочку от призыва или снят с воинского учета по состоянию здоровья, то для выезда за границу он должен показать эту информацию в актуальных военно-учетных документах.

Не надо бояться

С одной стороны, нововведения выглядят сурово. Но стоит ли их в действительности опасаться?

Насчет ужесточения условий пересечения границы – так кто же ее будет легально пересекать, зная, что у него с военным билетом не все в порядке? Таким гражданам проще в Тисе утопиться. Или в Днестре.

По имеющейся у Минобороны информации, на сегодняшний день обновили актуальные данные более 5 миллионов военнообязанных. "По состоянию на вчерашний вечер 3,3 миллиона граждан обновили свои данные через "Резерв+", 1,3 миллиона – через ЦПАУ и 700 тысяч – через ТЦК. Итого – 5,3 миллиона человек", – конкретизирует OBOZ.UA Дмитрий Лазуткин.

По словам Марка Андрусяка, потребности Вооруженных сил Украины для призыва во время мобилизации значительно меньше. Так что вряд ли количество нарядов ТЦК, проверяющих документы, увеличится. Тем более у ТЦК сейчас и так работы по горло.

"Информации об увеличении блокпостов для мобилизационных мероприятий у меня нет", – говорит, в свою очередь, Дмитрий Лазуткин.

Так что не стоит отсиживаться в такую жару дома из-за страха, что на улицах будут всех без разбору хватать патрули ТЦК, усиленные полицейскими. Если вы все сделали правильно и обновили данные – опасаться нечего.