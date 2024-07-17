Штрафы военнообязанным выписывают уже сейчас: что нужно знать о решениях ТЦК и можно ли их обжаловать

Все военнообязанные мужчины, а также женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, должны были до 16 июля обновить свои военно-учетные данные. Уже с 17 июля за невыполнение положений закона 3696-IX "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усовершенствованию ответственности за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации" их начнут штрафовать. Сначала на 17 тысяч гривен, затем – на 25,5 тысячи. О том, почему проблемы могут возникнуть и у других категорий населения Украины, читайте в материале OBOZ.UA.

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Штрафы уже сейчас

Штрафы военнообязанным начнут выписывать уже с 17 июля, заявил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин.

"Также будут присылаться повестки "Укрпочтой". Причем для того, чтобы она считалась полученной, не нужно ставить подпись", – сказал Лазуткин.

Впрочем, народный депутат из Комитета по цифровой трансформации Александр Федиенко отметил, что руководители ТЦК еще не до конца разобрались с процедурой наложения штрафов и необходимыми для этого обновлениями в административном кодексе.

"Я могу сказать, что первые штрафы я прогнозирую на сентябрь, не раньше, потому что те руководители ТЦК, с которыми я общался, не все еще разобрались непосредственно с процедурой штрафов и работой соответствующих обновлений в административном кодексе", – отметил нардеп.

Однако некоторых военнообязанных уже начали подвергать административным наказаниям в виде штрафов. Яркий пример – обстоятельства дела № 539/2247/24, которое рассмотрел 25 июня Лубенский горрайонный суд Полтавской области. Ситуация следующая: мужчина увидел в приложении "Резерв+" о том, что находится в розыске, добровольно пришел в ТЦК и сообщил, что состоит на учете с 2008 года и имеет троих детей. Но ему выписали штраф в 17 тысяч гривен.

Впрочем, ситуация закончилась хеппи-эндом: мужчина решение оспорил, и суд стал на его сторону. По этому делу Фемида пришла к выводу, что ТЦК неправомерно квалифицировало действия истца: на момент совершения инкриминируемого ему правонарушения положения насчет штрафа не было.

Не всем везет

Однако есть и другие решения. Одному военнообязанному в Николаевской области отправили повестку еще в июле 2022 года (по крайней мере, так утверждают в ТЦК). В решении от 3 июля 2024 года по делу № 484/3410/24 Первомайский горрайонный суд Николаевской области указал, что неявка по повестке с июля 2022 года является продолжающимся административным правонарушением. А поскольку оно было обнаружено ТЦК уже после вступления в силу закона об усилении мобилизации (а именно 6 июня 2024 года, когда мужчина пришел на обновление данных), суд постановил, что штраф в 17 тысяч гривен на него наложили правомерно.

"На самом деле Кодекс Украины об административных правонарушениях не содержит определения понятия "продолжающееся правонарушение". А главное – закон обратной силы не имеет. И те, кто не обновил данные, не стал на учет, не сообщил об изменениях в своем семейном положении до 16 июля 2024 года включительно, могут быть оштрафованы только по старым нормативам – от 3400 до 5100 гривен. И не надо рассказывать, что закон был принят в мае: специально был введен переходный период на 60 дней", – говорит OBOZ.UA юрист, бывший директор Центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи Наталка Костышин.

По ее мнению, с 17 июля может появиться значительное число спорных решений ТЦК, а штрафы будут выписываться даже тем, кто обновил свои данные.