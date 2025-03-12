'Жизнь разрушена, спасибо Путину': жители Днепра, жилье которых уничтожила Россия, рассказали об атаке. Видео

Жители Днепра, жилье которых уничтожила страна-агрессор Россия, рассказали об ударах дронами-камикадзе вечером 11 марта и "поблагодарили" диктатора Владимира Путина. По их словам, массированный обстрел начался в 22.00.

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Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Хозяева дома в отчаянии, ведь всю свою жизнь зарабатывали на строительство дома, который мгновенно был поврежден в результате преступных действий оккупантов.

"В 22 часа начался массированный обстрел "Шахедами", и один "подарок" прилетел к нам. Здание разрушено, жизнь разрушена, спасибо Путину", – рассказал хозяин изуродованного дома.

Супруги уже легли отдыхать, когда неподалеку произошел взрыв, ударной волной выбило стекло на окнах и начал сыпаться потолок.

"Всю жизнь зарабатывали и ничего не осталось. От всего освободили. Мы уже легли спать, было слышно взрывы и когда прогремел еще один, мы поняли, что это близко от нас. На кровать обрушился потолок, стекло, рамы. Сейчас в доме холодно и ни одного уцелевшего окна", – подчеркнула хозяйка.

По информации Николая Лукашука, в городе есть разрушение инфраструктуры и частных домов.

Напомним, вечером во вторник, 11 марта, российская армия массированно атаковала Днепр дронами-камикадзе. В результате взрывов в городе есть разрушение инфраструктуры и частных домов.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 12 марта Россия устроила ракетную атаку по Кривому Рогу. В городе раздалось несколько взрывов и поднялся столб дыма. Есть жертвы и пострадавшие, другие последствия теракта устанавливаются.

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